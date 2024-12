Νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας ο Φρανσουά Μπαϊρού

Το μυστήριο γύρω από τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού της Γαλλίας έλαβε τέλος, καθώς ο Φρανσουά Μπαϊρού, πρόεδρος του Δημοκρατικού Κινήματος (MoDem), ανακοινώθηκε επίσημα από το Ελιζέ ως ο νέος πρωθυπουργός της χώρας.

Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε μετά τη συνάντηση του Μπαϊρού με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν το πρωί της Παρασκευής. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, ο Μπαϊρού έχει ήδη λάβει εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Είναι ο τέταρτος αρχηγός κυβέρνησης από την επανεκλογή του Εμανουέλ Μακρόν τον Απρίλιο του 2022.

Le Président de la République a nommé M. François Bayrou Premier ministre, et l’a chargé de former un gouvernement.



Η απόφαση αυτή έρχεται έπειτα από έντονη φημολογία γύρω από την πιθανότητα διορισμού του και μια πολύωρη συνάντηση στο Ελιζέ, η οποία διήρκεσε 1 ώρα και 45 λεπτά.

Ο απερχόμενος Γάλλος υπουργός Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του, λέγοντας: «Θερμά συγχαρητήρια στον Φρανσουά Μπαϊρού για τον διορισμό του ως πρωθυπουργού. Όσοι μοιράστηκαν τους αγώνες του γνωρίζουν ότι θα ανταποκριθεί στην βαθιά ανάγκη της χώρας για ηρεμία και ενότητα».

Chaleureuses félicitations à François Bayrou pour sa nomination comme Premier ministre. Celles et ceux qui ont partagé ses combats savent qu’il répondra aux profonds besoins d’apaisement et de rassemblement du pays. Au besoin que chacun trouve sa place et soit considéré.

