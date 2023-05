Ουκρανία: Πυραυλική επίθεση σε νοσοκομείο με έναν νεκρό και 15 τραυματίες

Το σφυροκόπημα των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία δεν έχει σταματημό και η πιο σημαντική εξέλιξη σε αυτό το μέτωπο αφορά στην πυραυλική επίθεση τα ξημερώματα της Παρασκευής(26/5) σε νοσοκομείο της πόλης Ντνίπρο.

Τρομακτικές ήταν οι εικόνες με το φως της ημέρας στο Νντίπρο μετά τους βομβαρδισμούς από τους Ρώσους κατά τη διάρκεια της νύχτας: “Πυραυλική επίθεση στην Ντνίπρο επιτέθηκαν σε ιατρικές εγκαταστάσεις. Υπάρχουν θύματα”, ανέφερε ο Σερχι Λίσακ, περιφερειάρχης της Ντνιπροπετρόφσκ στην οποία βρίσκεται η πόλη.

«Πρέπει να νικήσουμε αυτούς τους απάνθρωπους αμετάκλητα και το συντομότερο δυνατό. Γιατί η εποχή μας είναι οι άνθρωποι μας. Και οι άνθρωποι μας είναι ό,τι πιο πολύτιμο στην Ουκρανία. Υπάρχει τουλάχιστον ένας άνθρωπος νεκρός» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι όπως μετέδωσε ο Guardian.

The consequences of a night strike on Dnipro pic.twitter.com/Elxa7ugTHt

— NEXTA (@nexta_tv) May 26, 2023