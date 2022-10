Ουκρανία: Πλοία με σιτηρά αναχωρούν από τη Μαύρη Θάλασσα, παρά την αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφωνία

Τουλάχιστον 12 πλοία φορτωμένα με σιτηρά έχουν αναχωρήσει από λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ουκρανίας, μετά την αποχώρηση της Ρωσίας από την τετραμερή συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών, χθες.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί την επαναφορά της προοπτικής να σημειωθούν ελλείψεις σιτηρών στον κόσμο και μάλιστα σε χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρά επισιτιστικά προβλήματα, καθώς η αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφωνία μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για τη ναυσιπλοΐα. Ανώτερος αξιωματούχος της Ουκρανίας είπε ότι ένα από τα πλοία με 40.000 τόνους σιτηρών ήταν για την Αιθιοπία «η οποία αντιμετώπισε την πραγματική πιθανότητα ομαδικής πείνας».

The IKARIA ANGEL 🚢 loaded w/ 40 K tons of grain is among the vessels that have left 🇺🇦 ports. This is the 7th 🛳️ chartered under the @UN @WFP. These foodstuffs were intended for the residents of Ethiopia, who faced the real possibility of mass starvation. pic.twitter.com/hy8nKcF168

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 31, 2022