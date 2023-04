Ουκρανία: Παρέλαβε συστοιχίες Patriot από τρεις δυτικές χώρες – Πώς θα τις χρησιμοποιήσει

Ο στρατός στην Ουκρανία, παρέλαβε τα πρώτα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, ενώ και τα γαλλικά ελαφρά άρματα μάχης AMX-10 βρίσκονται ήδη στα πεδία των μαχών, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της Ουκρανίας, την ώρα που το Κίεβο φέρεται να προετοιμάζει μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση.

«Σήμερα, ο όμορφος ουκρανικός ουρανός μας γίνεται ασφαλέστερος διότι τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot έφθασαν στην Ουκρανία», έγραψε στο Twitter ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας ευχαριστώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Γερμανία και την Ολλανδία που «κράτησαν τον λόγο τους».

“Patriots” for patriots

Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z

