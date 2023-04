Ουκρανία: Κυνική ομολογία πρώην μαχητών της Wagner για δολοφονίες παιδιών και αμάχων

Δύο Ρώσοι άνδρες που ισχυρίζονται ότι είναι πρώην διοικητές της Ομάδας Wagner είπαν σε ακτιβιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα ότι σκότωσαν παιδιά και πολίτες κατά τη διάρκεια της δράσης τους στην Ουκρανία, σύμφωνα με το CNN.

Οι ομολογίες τους έγιναν σε συνεντεύξεις που βιντεοσκοπήθηκαν στην ιστοσελίδα Gulagu.net, μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που στοχεύει τη διαφθορά και τα βασανιστήρια στη Ρωσία.

Οι συνεντεύξεις και τα βίντεο αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο. Οι Ρώσοι πρώην κατάδικοι Azamat Uldarov και Alexey Savichev – οι οποίοι πήραν αμνηστία με ρωσικά προεδρικά διατάγματα πέρυσι, για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Gulagu.net – περιγράφουν τις ενέργειές τους στην χώρα, κατά τη διάρκεια της εισβολής της Ρωσίας. Το CNN, αναφέρει ότι δεν κατάφερε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς ή την ταυτότητα των ανδρών στα βίντεο, αλλά έχει λάβει ρωσικά ποινικά έγγραφα που δείχνουν ότι οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με προεδρική χάρη τον Αύγουστο ο ένας και τον Σεπτέμβριο του 2022, ο άλλος.

Ο Ουλντάροφ, ο οποίος φαίνεται ότι είχε πιει, περιέγραψε λεπτομερώς πώς πυροβόλησε και σκότωσε ένα κοριτσάκι πέντε ή έξι ετών. Και είπε ότι δεν ήταν δική του απόφαση: «Ήταν μια απόφαση της διοίκησης. Δεν μου επιτρεπόταν να αφήσω κανέναν να βγει ζωντανός, γιατί η εντολή ήταν να σκοτώσω οτιδήποτε βρισκόταν στον δρόμο μου», είπε.

Η ιστοσελίδα Gulagu.net ανέφερε ότι οι μαρτυρίες δόθηκαν στον ιδρυτή της, τον Ρώσο διαφωνούντα Βλαντιμίρ Οζέτσκιν εδώ και μια εβδομάδα και όταν οι δύο μίλησαν βρίσkονταν στην Ρωσία.

«Θέλω η Ρωσία και άλλα έθνη να μάθουν την αλήθεια. Δεν θέλω πόλεμο και αιματοχυσία. Βλέπετε ότι κρατάω ένα τσιγάρο σε αυτό το χέρι. Ακολούθησα εντολές με αυτό το χέρι και σκότωσα παιδιά», είπε ακόμα ο Ουλντάροφ, εξηγώντας τα κίνητρά του για τη συνέντευξη. Είπε, ακόμη, ότι στις πόλεις Σολντεράρ και Μπαχμούτ της ανατολικής Ουκρανίας -όπου σημειώθηκαν και σημειώνονται μερικές από τις πιο σφοδρές μάχες έως τώρα- οι μισθοφόροι της Wagner «έλαβαν την εντολή να εξοντώσουν τους πάντες».

«Υπάρχει ένας διοικητής, ανώτερος όλων. Είναι ο Πριγκόζιν, ο οποίος μας είπε να μην αφήσουμε κανέναν να βγει από εκεί και να εξοντώσουμε τους πάντες», πρόσθεσε. Το CNN έχει δημοσιεύσει και στο παρελθόν παρόμοιους ισχυρισμούς από πρώην πρώην μαχητές της Wagner. Από την πλευρά του, ο Σαβίτσεβ ανέφερε πως έλαβαν την εντολή να εκτελέσουν οποιονδήποτε άνδρα 15 ετών και άνω και τι εντολές είχαν σχετικά με την εκκαθάριση ενός σπιτιού. . «Δεν έχει σημασία αν υπάρχει πολίτης εκεί ή όχι. Πρέπει να “καθαρίσετε” το σπίτι. Δεν με ένοιαξε ποιος ήταν μέσα», είπε. Είτε ήταν καλύβα είτε ένα σπίτι, το ζητούμενο ήταν να βεβαιωθούμε ότι δεν θα έχει μείνει ούτε ένα ζωντανό άτομο μέσα, είπε και συνέχισε: «Μπορείτε να με καταδικάσετε γι’ αυτό. Είναι δικαίωμά σας. Αλλά ήθελα κι εγώ να ζήσω«, είπε υπονοώντας ότι κινδύνευε να εκτελεστεί αν έδειχνε ανθρώπινο πρόσωπο. Ο Σάβιτσεφ δήλωσε ότι τους μαχητές της Βάγκνερ που δεν ακολουθούσαν τις εντολές, τους σκότωναν.

Ο επικεφαλής της ομάδας Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν, επιβεβαίωσε στο κανάλι του στο Telegram ότι είχε παρακολουθήσει μέρη του βίντεο και απείλησε με αντίποινα εναντίον των δύο πρώην μαχητών της Wagner. «Όσο για το τι βιντεοσκοπήθηκε, κατάφερα να δω κάποια σημεία του βίντεο και μπορώ να πω το εξής: εάν τουλάχιστον μία από αυτές τις κατηγορίες εναντίον μου επιβεβαιωθεί, είμαι έτοιμος να λογοδοτήσω σύμφωνα με οποιονδήποτε νόμο», είπε ο Πριγκόζιν.

Ο Andriy Yermak, επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, δήλωσε σε tweet ότι η ομάδα πρέπει να λογοδοτήσει.

Russian terrorists confessed to numerous murders of Ukrainian children in Bakhmut and Soledar. Confession is not enough.

There must be a punishment. Tough and fair. And it will definitely be.

How many more crimes like these have been committed?

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 17, 2023