Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια

Παγκόσμιος συναγερμός σήμανε το βράδυ όταν έγινε γνωστό ότι χτυπήθηκε από τους Ρώσους το πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Μία κίνηση από την πλευρά της Ρωσίας που προκάλεσε οργή και κατακραυγή.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από τις ουκρανικές Αρχές, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσίας έχουν καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο.

«Το επιχειρησιακό προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση των αντιδραστήρων», ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πρόσθεσαν ότι οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της λειτουργίας ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν στο πυρηνικό εργοστάσιο τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκαλώντας πυρκαγιά σε κτίριό του. Η φωτιά κατασβέστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.

❗️❗️Judging by the video from the scene, an administrative building is on fire at the #Zaporizhzhia NPP as a result of shelling. However, the reactors are very close to the shelling site. The shelling continues. pic.twitter.com/CCZiKgclIw

— NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022