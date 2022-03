Ουκρανία: Μικρή πρόοδος στην προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στο Κίεβο

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας έχει σημειώσει λίγη πρόοδο τις τελευταίες τρεις ημέρες και οι πόλεις Χάρκοβο, Τσερνιχίβ και Μαριούπολη παραμένουν υπό τον έλεγχο των Ουκρανών, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του βρετανικού στρατού.

“Το κύριο σώμα της μεγάλης οχηματαπομπής που προελαύνει προς το Κίεβο παραμένει περισσότερα από 30 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της πόλης, καθώς καθυστερεί λόγω της σταθερής ουκρανικής αντίστασης, μηχανικής βλάβης και κυκλοφοριακής συμφόρησης”, αναφέρει το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε επικαιροποιημένη αναφορά των υπηρεσιών πληροφοριών.

“Η οχηματαπομπή σημείωσε μικρή ευδιάκριτη πρόοδο σε τρεις ημέρες”, σημείωσε.

“Παρά τον βαρύ ρωσικό βομβαρδισμό, οι πόλεις Χαρκίβ, Τσερνιχίβ και Μαριούπολη παραμένουν στα χέρια των Ουκρανών. Ορισμένες ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν στην πόλη Χερσώνα, αλλά η στρατιωτική κατάσταση παραμένει ασαφής”, προσθέτει.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 March 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 3, 2022