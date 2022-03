Ουκρανία: Η ΕΕ θέτει επτά ρωσικές τράπεζες εκτός SWIFT – Ποιες εξαιρέθηκαν

Οι πρεσβευτές της ΕΕ συμφώνησαν να αποκλείσουν επτά ρωσικές τράπεζες από το τραπεζικό σύστημα SWIFT, ως “απάντηση” στην επίθεση που έχει εξαπολύσει η Ρωσία στην Ουκρανία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Bloomberg, οι πρεσβευτές φέρονται να εξαίρεσαν τον μεγαλύτερο δανειστή της χώρας Sberbank PJSC και μια τράπεζα που ανήκει εν μέρει στον ρωσικό γίγαντα φυσικού αερίου Gazprom PJSC.

Η VTB Bank PJSC και η Bank Rossiya είναι μεταξύ των τραπεζών που θα αποκλειστούν από το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων που επιτρέπει συναλλαγές αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με αξιωματούχους που γνωρίζουν την απόφαση.

Επίσης, στη λίστα περιλαμβάνονται οι Bank Otkritie, Novikombank, Promsvyazbank PJSC, Sovcombank PJSC και VEB.RF. Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Πολωνίας, άσκησαν πιέσεις ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερες τράπεζες στο μέτρο, ανέφεραν δύο από τις πηγές του πρακτορείου ειδήσεων.

