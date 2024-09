Ουκρανία: 7 νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, από τη ρωσική επίθεση στη Λβιβ – Αίτημα Ζελένσκι να επιτραπούν πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς

Η ρωσική επίθεση, που πραγματοποιήθηκε νωρίς σήμερα (4/9) το πρωί στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, ανέφερε μέσω του Telegram ο δήμαρχος Αντρίι Σαντόβι.

Σύμφωνα με περιφερειακούς αξιωματούχους η ρωσική αεροπορική επίθεση στη Λβιβ είχε ως αποτέλεσμα και την καταστροφή ιστορικών κτηρίων στην καρδιά της πόλης.

Μετά τη φονική αυτή επίθεση, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τους συμμάχους του να βοηθήσουν στην αντιαεροπορική άμυνα και ζήτησε να επιτραπούν μεγάλου βεληνεκούς πλήγματα στο εσωτερικό της Ρωσίας.

«Όποιος πείθει τους εταίρους να δώσουν στην Ουκρανία περισσότερες δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς για να απαντήσει όπως πρέπει στον τρόμο, εργάζεται για να εμποδίσει ακριβώς αυτού του είδους τα ρωσικά τρομοκρατικά πλήγματα σε ουκρανικές πόλεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Russian missiles against our cities and people. The strike on Lviv killed 5 people, including a 14-year-old girl. My condolences go out to the families and loved ones of the victims. More than 30 people were injured. Ordinary residential buildings, schools, and medical facilities… pic.twitter.com/RYeA2k1PY8

Τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν μία ημέρα μετά την πιο φονική μεμονωμένη φετινή επίθεση, όταν η Ρωσία έπληξε με δύο βαλλιστικούς πυραύλους στρατιωτικό ινστιτούτο στην πόλη Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, σκοτώνοντας 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους.

Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν στη Λβιβ από την επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλο ήταν ένα 14χρονο κορίτσι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ενώ πέντε παιδιά βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, ανέφερε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Μακσίμ Κοζίτσκιι.

Ο Αντρίι Σαντόβι, ο δήμαρχος της Λβιβ, η οποία είναι το διοικητικό κέντρο της ευρύτερης περιφέρειας της Λβιβ, δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών είναι μια μαία και ένας άνδρας, ενώ 35 άνθρωποι λαμβάνουν ιατρική βοήθεια.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram, στο οποίο ο δήμαρχος εικονίζεται ανάμεσα στα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου κτηρίου, δήλωσε πως υπέστησαν ζημιές περισσότερες από 50 κτηριακές δομές, από σχολεία μέχρι κατοικίες και κλινικές, οι περισσότερες στην καρδιά της πόλης.

Lviv shelled, seven people were killed, three of them children – head of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine Klymenko

More than 30 people were injured in the shelling of Lviv – Zelenskyy pic.twitter.com/XMt98wruo6

— NEXTA (@nexta_tv) September 4, 2024