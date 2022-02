Ουκρανία: Επίθεση με ουκρανικό drone στο Ντονέτσκ – Νεκρός στρατιώτης σύμφωνα με το RT

Αυξάνεται η ένταση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, καθώς ένας Ρώσος στρατιώτης σκοτώθηκε στο Ντονμπάς, στην αυτοανακηρυχθείσα Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ, έπειτα από επίθεση από ουκρανικό drone, σύμφωνα με το RT.com, που επικαλείται τον ηγέτη της περιοχής, Ντένις Πουσίλιν.

⚡️Military personnel ‘killed’ after Ukrainian drone strike on the frontline in Eastern Ukraine

One person has been killed Tuesday, according to the head of the self-declared Donetsk People’s Republic (DPR). (Reports)

— RT (@RT_com) February 1, 2022