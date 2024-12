Ουκρανία: «Απάνθρωπη» ρωσική επίθεση την ημέρα των Χριστουγέννων καταγγέλλει ο Ζελένσκι – Το «δώρο» της Ρωσίας ήταν 70 πύραυλοι και 100 drones

Η Ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατάφερε να αναχαιτίσει περισσότερους από 50 ρωσικούς πυραύλους από τους συνολικά 70 που εκτοξεύθηκαν σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο μιας «απάνθρωπης» επίθεσης της Ρωσίας κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας ανήμερα των Χριστουγέννων, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Σήμερα (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν επέλεξε σκόπιμα τα Χριστούγεννα για να επιτεθεί. Τι θα μπορούσε να είναι πιο απάνθρωπο; Πάνω από 70 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, και πάνω από εκατό επιθετικά drones», τόνισε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι υπήρξαν πλήγματα και έγιναν διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιφέρειες λόγω της ρωσικής επιδρομής. «Ο στόχος ήταν η ενέργειά μας. Συνεχίζουν να πολεμούν για ένα μπλακ άουτ στην Ουκρανία», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Every massive Russian strike requires time for preparation. It is never a spontaneous decision. It is a deliberate choice – not only of targets but also of timing and date. Today, Putin deliberately chose Christmas for an attack. What could be more inhumane? Over 70 missiles,… pic.twitter.com/GMD8rTomoX — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 25, 2024



Σχεδόν τρία χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, τα πλήγματα τραυμάτισαν τουλάχιστον έξι ανθρώπους στη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο και σκότωσαν έναν στην περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, δήλωσαν οι τοπικοί κυβερνήτες.

Περίπου 500.000 άνθρωποι στην περιοχή του Χάρκοβο έμειναν χωρίς θέρμανση, σε θερμοκρασίες μόλις λίγους βαθμούς Κελσίου πάνω από το μηδέν, ενώ υπήρξαν διακοπές ρεύματος στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές.

Ο χειμώνας ως όπλο

Η Ουκρανία δέχθηκε μαζικές επιθέσεις στις ενεργειακές της υποδομές, με την αεροπορία να αναφέρει ότι το Χάρκοβο χτυπήθηκε από βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι σημειώθηκαν ζημιές σε μη οικιστικές υποδομές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στην περιοχή του Ντνιπρό, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Σερχίι Λισάκ, καταγράφηκε ένας νεκρός σε επίθεση κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων, ενώ η ρωσική στρατιωτική δράση φαίνεται να στοχεύει στη συνολική καταστροφή του ενεργειακού συστήματος της περιοχής.

Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας, Γκέρμαν Γκαλουστσένκο δήλωσε ότι τέθηκαν περιορισμοί στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των μαζικών επιθέσεων.

Imagine Christmas morning: your loved ones hiding from drones, missiles raining down, silence after every explosion a gamble between hope and grief. This is Ukraine. This is Kharkiv. This is my family. This is the life I hate. And the blood-soaked name behind it is russia. pic.twitter.com/t65mD01oAl — Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) December 25, 2024



Η μεγαλύτερη ιδιωτική ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας, DTEK, ανακοίνωσε σοβαρές ζημιές στον εξοπλισμό της, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως τη 13η μεγάλης κλίμακας επίθεση στον ενεργειακό τομέα φέτος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της DTEK, Μαξίμ Τιμτσένκο κάλεσε τους συμμάχους της Ουκρανίας να ενισχύσουν τις αεράμυνες της χώρας για την προστασία των κρίσιμων υποδομών.

Από την πλευρά της Ρωσίας δεν υπήρξε καμία δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις.

Early Christmas morning, Russia launched massive attack on Ukraine, with over 7 strikes on Kharkiv alone. Energy, water, and gas infrastructure were hit. This isn’t about imaginary NATO threats—it’s war against Ukrainians pic.twitter.com/XPDez6BYIf — Maria Avdeeva (@maria_avdv) December 25, 2024



Η πρέσβης των ΗΠΑ, Μπρίτζετ Μπρινκ, χαρακτήρισε τις επιθέσεις με περισσότερους από 70 πυραύλους και 100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως το «χριστουγεννιάτικο δώρο της Ρωσίας προς την Ουκρανία», σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια ακόμη προσπάθεια να μετατραπεί ο χειμώνας σε όπλο για τρίτη συνεχή χρονιά.

Russia’s Christmas gift to Ukraine: more than 70 missiles and 100 drones, directed at Ukrainian families celebrating in their homes and the energy infrastructure that keeps them warm. For the third holiday season, Russia weaponizes winter. pic.twitter.com/WSyw9VknZH — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) December 25, 2024

Ρωσικός πύραυλος στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας

Ρωσικός πύραυλος που είχε στόχο την Ουκρανία διέσχισε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, κατά τη διάρκεια μαζικής επίθεσης που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα το πρωί κατά της γειτονικής της χώρας, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σίμπιχα.

«Ρωσικός πύραυλος πέρασε από τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και της Ρουμανίας, πράγμα το οποίο υπενθυμίζει ότι η Ρωσία δεν απειλεί μόνον την Ουκρανία», σημείωσε ο Σίμπιχα σε ανάρτησή του στο X.

Another massive Russian strike against Ukraine’s energy system. This Christmas terror is Putin’s response to those who spoke about illusionary “Christmas ceasefire”. One Russian missile passed Moldovan and Romanian airspace, reminding that Russia threatens not only Ukraine. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) December 25, 2024



Ωστόσο η Ρουμανία, χώρα μέλος του NATO, ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν εντόπισε παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικό πύραυλο που είχε στόχο την Ουκρανία, έπειτα από τους σχετικούς ισχυρισμούς του Κιέβου.

«Το σύστημα εναέριας επιτήρησης, αναπόσπαστο τμήμα του συστήματος του NATO, δεν εντόπισε μια τέτοια κατάσταση», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

«Τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν» ότι ένας πύραυλος «παραβίασε τον εναέριο χώρο της Ρουμανίας», επισήμανε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters