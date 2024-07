Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Συγγνώμη ζητούν οι διοργανωτές για το σκετς που παρέπεμπε στον «Μυστικό Δείπνο» – Η απολογία μετά τον σάλο

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι ζήτησαν σήμερα συγγνώμη από Καθολικούς και άλλους Χριστιανούς που τυχόν προσβλήθηκαν από την «παρωδία» του διάσημου έργου του Λεονάρντο ντα Βίντσι «Μυστικός Δείπνος» κατά την τελετή έναρξης την Παρασκευή.

Το σκετς περιελάμβανε 18 ερμηνευτές που πόζαραν πίσω από ένα μακρύ τραπέζι με παρόμοιο τρόπο όπως απεικονίζονται ο Ιησούς και οι 12 απόστολοί του στον πίνακα του ντα Βίντσι. Ανάμεσα στους ερμηνευτές ήταν, drag queens, ένα τρανσέξουαλ μοντέλο και ένας γυμνός τραγουδιστής, που υποδυόταν τον θεό Διόνυσο, γεγονός που προκάλεσε την καταδίκη της Καθολικής Εκκλησίας.

«Σαφώς δεν υπήρξε καμία πρόθεση να δείξουμε ασέβεια απέναντι σε οποιαδήποτε θρησκευτική ομάδα. Η τελετή έναρξης επιχείρησε να γιορτάσει την ανοχή εντός της κοινότητας. Πιστεύουμε ότι επιτεύχθηκε αυτή η φιλοδοξία. Λυπούμαστε πολύ αν τυχόν ο κόσμος προσβλήθηκε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος της διοργάνωσης Παρίσι 2024 Αν Ντεσάμπ.

Η γαλλική Καθολική εκκλησία καταφέρθηκε εναντίον της παρωδίας την οποία χαρακτήρισε χλευασμό για τον Χριστιανισμό. «Δυστυχώς, η ίδια τελετή περιλάμβανε και σκηνές χλευασμού του Χριστιανισμού για τις οποίες λυπούμαστε βαθιά», ανέφερε σε ανακοίνωση η Καθολική εκκλησία της Γαλλίας.

Οι εικόνες με τις drag queens προκάλεσε σφοδρή κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και τα καταδικαστικά σχόλια δημοσίων προσώπων από τις ΗΠΑ έως την Ιταλία και την Γαλλία. Οι σκηνές χαρακτηρίστηκαν από χρήστες ως «πρόκληση», «αντιχριστιανική», «ασεβής», «βλάσφημη».

Ο επίσκοπος Ρόμπερτ Μπάρον της Μινεσότα των ΗΠΑ κάλεσε τους καθολικούς να «κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί» ως απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε «χυδαία παρωδία του Μυστικού Δείπνου».

«Προς όλους τους χριστιανούς του κόσμου που παρακολουθούν την τελετή #Paris2024 και αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι από αυτή την drag queen παρωδία του Μυστικού Δείπνου, να γνωρίζουν ότι δεν μιλάει η Γαλλία αλλά μια αριστερή μειοψηφία έτοιμη για κάθε πρόκληση», ανέφερε η ακροδεξιά πολιτικός και ανιψιά της Μαρίν Λεπέν, Μαριόν Μαρεσάλ Λεπέν.

Ο Ιταλός πολιτικός, Ματέο Σαλβίνι, πρόσθεσε: «Η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων με την προσβολή δισεκατομμυρίων χριστιανών στον κόσμο ήταν πραγματικά μια πολύ κακή αρχή, αγαπητοί Γάλλοι. Απαίσιο».

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος υποστηρίζει για τον Λευκό Οίκο τον Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η παρωδία του Μυστικού Δείπνου ήταν «εξαιρετικά ασεβής προς τους χριστιανούς».

What have men in dresses mocking Christians at a fake last supper got to do with the Olympics?

Why has every European and US “event” become a predictable platform to mainline minority fetishes into the lives of a bemused majority?

We’re sick of it. pic.twitter.com/hQfuFaM1NW

July 26, 2024