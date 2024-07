Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Χάος μετά τη «μαζική επίθεση» που παρέλυσε τα τρένα – Ταλαιπωρία για 1 εκατ. ταξιδιώτες – BINTEO

Κατά της διάρκεια της νύχτας, Πέμπτη προς Παρασκευή, λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, μια σειρά ενορχηστρωμένων εμπρηστικών επιθέσεων κατέστρεψε το δίκτυο τρένων υψηλής ταχύτητας της Γαλλίας, το TGV.

Οι επιθέσεις αυτές, που εντοπίστηκαν για πρώτη φορά γύρω στις 4 π.μ., είχαν ως στόχο κρίσιμα σημεία στις γραμμές του TGV, οδηγώντας σε εκτεταμένες διακοπές. Ο Patrice Vergriete, υπουργός Μεταφορών της Γαλλίας, επιβεβαίωσε ότι τα περιστατικά ήταν σκόπιμα, με εμπρηστικά υλικά που βρέθηκαν στα σημεία και ένα εγκαταλελειμμένο φορτηγάκι που ανακαλύφθηκε κοντά σε ένα σημείο όπου αποτράπηκε η επίθεση.

Οι επιπτώσεις αυτών των επιθέσεων ήταν άμεσες και σοβαρές. Η γαλλική εθνική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF ανέφερε σημαντικές ζημιές στις γραμμές TGV Atlantique, Nord και Est, οι οποίες συνδέουν το Παρίσι με τις δυτικές, βόρειες και ανατολικές περιοχές της Γαλλίας. Αυτό οδήγησε σε μαζική διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων, με πολυάριθμες ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Τα τρένα επαναδρομολογήθηκαν σε κλασικές γραμμές, με αποτέλεσμα να παραταθεί ο χρόνος ταξιδιού έως και μιάμιση ώρα.

Τα δρομολόγια της Eurostar μεταξύ Λονδίνου και Παρισιού επηρεάστηκαν επίσης, με πολλές ακυρώσεις και καθυστερήσεις.

Due to acts of vandalism affecting the high-speed line between Paris and Lille, all high-speed trains to and from Paris are being diverted via the classic line. Some trains have been cancelled, others are delayed. To see if your train is affected followhttps://t.co/rg0hFG14Wi

— Eurostar (@Eurostar) July 26, 2024