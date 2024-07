Γαλλία: «Μαζική επίθεση» παρέλυσε τα τρένα υψηλής ταχύτητας, λίγο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

Η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων SNCF υπέστη στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης προς σήμερα Παρασκευή “μαζική επίθεση μεγάλης κλίμακας για την παράλυση” του δικτύου της τρένων υψηλής ταχύτητας (TGV), το οποίο “διαταράχθηκε πολύ”, ενημέρωσε η ίδια το AFP, μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

“Πολλές ταυτόχρονες κακόβουλες ενέργειες” έπληξαν τις γραμμές των TGV Atlantique, Nord και Est που συνδέουν το Παρίσι με το δυτικό, το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της χώρας: “έγιναν εμπρησμοί για να προκληθούν ζημιές” στις εγκαταστάσεις των γραμμών υψηλής ταχύτητας, διευκρίνισε η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων σε ανακοίνωσή της.

Κατά συνέπεια, η κυκλοφορία τρένων υψηλής ταχύτητας σε αυτούς τους τρεις άξονες έχει “διαταραχθεί πολύ”. “Εκτρέπουμε ορισμένα τρένα σε κλασικές γραμμές, αλλά θα χρειαστεί να ακυρώσουμε μεγάλο αριθμό” δρομολογίων, πρόσθεσε η SNCF σε ανακοίνωσή της.

Πηγή προσκείμενη στην υπόθεση αναφέρθηκε σε πράξεις “δολιοφθοράς”. Ωστόσο η γραμμή των TGV Sud-Est “δεν επλήγη”, διευκρίνισε η γαλλική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Ομάδες του SNCF Réseau “βρίσκονται ήδη στο σημείο για να κάνουν αποτίμηση και να αρχίσουν τις επισκευές”, αλλά “η κατάσταση αυτή αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον όλο το σαββατοκύριακο, όσο γίνονται επισκευές”, σημείωσε η ίδια.

Η επίθεση αυτή σημειώνεται μόνον μερικές ώρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 του Παρισιού, καθώς πολλοί ταξιδιώτες προβλέπουν να μετακινηθούν προς την γαλλική πρωτεύουσα, ενώ σε μετακινήσεις βρίσκεται επίσης μεγάλος αριθμός παραθεριστών.

“Όλοι οι πελάτες θα ενημερωθούν με SMS για την κυκλοφορία των τρένων τους”, διευκρίνισε η εταιρεία στο AFP. Η SNCF συνιστά σε “όλους τους ταξιδιώτες να αναβάλουν το ταξίδι τους και να μην πάνε στον σταθμό”, διευκρινίζοντας στην ανακοίνωσή της ότι για όλα τα εισιτήρια υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής και επιστροφής χρημάτων.

Ο υπουργός Μεταφορών αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου για την κατάσταση γύρω στις 09:00 τοπική ώρα (10:00 ώρα Ελλάδος).

Όσον αφορά τις αεροπορικές μετακινήσεις, δεν προβλέπεται κανένα πρόβλημα, ανακοίνωσε παράλληλα η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC).

#UPDATE Hours before the opening ceremony of the Paris #Olympics , France’s high-speed rail network has been hit by “malicious acts” including arson attacks that have disrupted the transport system, train operator SNCF says.

“This is a massive attack on a large scale to paralyse… pic.twitter.com/Fj9NqiRA6b

— AFP News Agency (@AFP) July 26, 2024