Όλα έτοιμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Παρίσι 2024» – Αντίστροφη μέτρηση για τη φαντασμαγορική τελετή έναρξης

Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πραγματοποιηθεί απόψε, στις 20:30 ώρα Ελλάδας, η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων «Παρίσι 2024.

Η φαντασμαγορική εκδήλωση Παρισιού έχει σχεδιαστεί με τη μεγαλύτερη μυστικότητα, όμως οι διαρροές αφθονούν, με αναφορές στα ονόματα της Άγια Νακαμούρα, της Lady Gaga και της Σελίν Ντιόν, όπως αναφορά γίνεται και στο ρεπερτόριο της Έντιθ Πιαφ και του Σαρλ Αζναβούρ.

Για αυτήν την κορυφαία παράσταση που θα ξεκινήσει στις 20:30 (ώρα Ελλάδας) και θα έχει διάρκεια 3:45 ωρών κατά μήκος έξι χιλιομέτρων του Σηκουάνα, μία Τελετή Έναρξης που θα γίνει για πρώτη φορά Επομένως, η παράσταση θα πρέπει να βασίζεται στα σκηνικά που προσφέρει η «Πόλη του Φωτός», οι γέφυρες του Παρισιού, οι στέγες, τα μουσεία -Ορσέ, Λούβρο – και μνημεία όπως το Παλάτι του Κεραμεικού και η Παναγία των Παρισίων, προφανώς.

Και φυσικά η Άγια Νακαμούρα, η πιο πολυακουσμένη γαλλόφωνη τραγουδίστρια στον κόσμο, συγκεκριμένα με το «Djadja», μια επιτυχία του 2018 που έχει φτάσει τις 970 εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Από τότε που το όνομα της 29χρονης αναφέρθηκε στον Τύπο τον Μάρτιο, η ακροδεξιά της χώρας έχει εξαγριωθεί. Μια μικρή ομάδα ταυτότητας είχε αναρτήσει στα κοινωνικά της δίκτυα τη φωτογραφία ενός πανό, απλωμένο στις όχθες του Σηκουάνα, που έλεγε: «Δεν υπάρχει περίπτωση η Άγια (έκφραση βγαλμένη από την επιτυχία της «Djadja», σημείωμα του συντάκτη), εδώ είναι το Παρίσι, όχι η αγορά του Μπαμάκο!»

Η καλύτερη απάντηση της καλλιτέχνιδας θα ήταν να ερμηνεύσει τα κομμάτια της. Επίσης η εκατονταετηρίδα από τη γέννηση του Σαρλ Αζναβούρ θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως πρόσχημα. «Οι ράπερ βρίσκουν αυτό που ψάχνουν στον Σαρλ Αζναβούρ», διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο τον Μάιο ένα από τα παιδιά του τραγουδιστή, ο Νικολά.

Είναι επίσης δύσκολο να μην υπάρξει σύνθεση μεταξύ της παρουσίας στο Παρίσι τις τελευταίες ημέρες των μεγαλοαστέρων Lady Gaga kαι Σελίν Ντιόν και της επικείμενης τελετής έναρξης.

Οι θαυμαστές της Γκάγκα θυμούνται στα κοινωνικά δίκτυα ότι η Αμερικανίδα ερμήνευσε, στα γαλλικά, το «La vie en rose», της Έντιθ Πιάφ, στο «A star is born» (2018), σε σκηνοθεσία του ηθοποιού Μπράντλεϊ Κούπερ.

Η Σελίν Ντιόν δεν έχει τραγουδήσει ζωντανά από τον Μάρτιο του 2020, μεταξύ της παγκόσμιας κρίσης υγείας και της αποκάλυψης μιας ασθένειας που την κατατρώει, το σύνδρομο δύσκαμπτου ατόμου (SPR), μια σπάνια νευρολογική παθολογία, χωρίς γνωστή θεραπεία.

Every time I return to Paris, I remember there’s so much beauty and joy still to experience in the world. I love Paris, and I’m so happy to be back!

Thank you to our wonderful friends at The Louvre!

Celine xx…

PC📸: Laura Gilli pic.twitter.com/Mg9LVs9X8q

— Celine Dion (@celinedion) July 24, 2024