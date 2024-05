Ολλανδία: Φρίκη στο αεροδρόμιο Σίπχολ – Κινητήρας αεροπλάνου «ρούφηξε» άνθρωπο

Ένα άτομο σκοτώθηκε μετά την πτώση του στον κινητήρα ενός επιβατικού αεροσκάφους της KLM στο αεροδρόμιο Σίπχολ, στην Ολλανδία, σήμερα, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επιδόθηκαν σε μια «μαζική» αντίδραση μετά την πρώτη αναφορά για την τραγωδία τρόμου, γύρω στις 3 το μεσημέρι σήμερα.

Δεν είναι σαφές υπό ποιες ακριβώς συνθήκες ο κινητήρας του αεροπλάνου «ρούφηξε» τον άνθρωπο. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος φέρονται να επέβαιναν στο αεροσκάφος Embraer 190 όταν συνέβη το περιστατικό, στο οποίο ήταν μάρτυρες.

Η πτήση 1341, που εκτελούσε η ολλανδική αεροπορική εταιρεία, επρόκειτο να αναχωρήσει από το Σίπχολ του Άμστερνταμ με προορισμό το Μπίλουντ της Δανίας. Από τις αρχικές αναφορές δεν ήταν σαφές αν το θύμα ταξίδευε με την αεροπορική εταιρεία ή εργαζόταν στο αεροδρόμιο.

‘Σήμερα συνέβη ένα φρικτό περιστατικό όπου ένα άτομο κατέληξε σε κινητήρα αεροπλάνου’, ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός της Schiphol στο Twitter/X σήμερα το απόγευμα. ‘Οι σκέψεις μας είναι στους συγγενείς και νοιαζόμαστε για τους επιβάτες και τους συναδέλφους που έγιναν μάρτυρες αυτού του συμβάντος’.

Tο αεροδρόμιο επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για τη συλλογή περισσότερων στοιχείων σχετικά με την υπόθεση, με επικεφαλής τη Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία. Η Βασιλική Στρατιωτική Αστυνομία “Koninklijke Marechaussee” ανέφερε σε ανακοίνωσή της: “Ένα περιστατικό συνέβη σήμερα το απόγευμα στην πλατφόρμα του Schiphol, όπου ένα άτομο έπεσε μέσα σε κινητήρα αεροσκάφους που λειτουργούσε και πέθανε”.

‘Όλοι οι επιβάτες και οι εργαζόμενοι της εν λόγω πτήσης έχουν αποβιβαστεί και τους παρέχεται φροντίδα’, προστίθεται στην ανακοίνωση. Εικόνες από τον τόπο του συμβάντος έδειχναν το αεροπλάνο της KLM να περιβάλλεται από πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα. Οι λεπτομέρειες παραμένουν λιγοστές σχετικά με την ταυτότητα του ατόμου και τι προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα.

Ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία τη στιγμή του συμβάντος, γεγονός που υποδηλώνει ότι το αεροπλάνο ετοιμαζόταν να απογειωθεί, σύμφωνα με την ολλανδική εφημερίδα De Telegraaf. Ένας υπάλληλος του αεροδρομίου δήλωσε στο πρακτορείο ότι το αεροπλάνο έκανε όπισθεν σε «pushback» πριν απογειωθεί. Η πτήση 1341 της KLM επρόκειτο να απογειωθεί στις 14:25.

KLM CityHopper Embraer E-190 (PH-EZL, built 2010) experienced a fatal incident during pushback at Amsterdam-Schiphol Airport (EHAM), Netherlands when a person was somehow dragged into the running engine. Flight #KL1341 was about to depart to Billund when the accident occurred.… pic.twitter.com/GrFxQoljqj

— JACDEC (@JacdecNew) May 29, 2024