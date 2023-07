ΟΗΕ: Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Γη

Η εβδομάδα 3-9 Ιουλίου ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ σε παγκόσμιο επίπεδο, ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός του ΟΗΕ, αφού έσπασαν πολλά ημερήσια ρεκόρ ζέστης σε πολλές περιοχές του πλανήτη.

«Ο κόσμος μόλις βίωσε τη θερμότερη εβδομάδα που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία», ανέφερε αυτή η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε μια ανακοίνωσή της.

Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών είχε καταγραφεί και τον Ιούνιο, κυρίως λόγω του συνδυασμού του φαινομένου Ελ Νίνιο με την κλιματική αλλαγή που προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

The world just had the hottest week on record, according to preliminary data. It follows the hottest June on record, with unprecedented sea surface temperatures and record-low Antarctic sea ice extent. #StateOfClimate

