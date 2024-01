Οι ευχές του Μπαράκ Ομπάμα στην Μισέλ: Χαρούμενα γενέθλια στο καλύτερο μισό μου

Εδώ και χρόνια ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα εκφράζει δημόσια την αγάπη και τον θαυμασμό του στην σύζυγο του, Μισέλ. Έτσι και αυτή την φορά της ευχήθηκε από το twitter για τα 60α γενέθλια της.

«Έτσι δείχνουν τα 60», έγραψε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και συνόδευσε την ανάρτηση με μία φωτογραφία της Μισέλ Ομπάμα.

«Χαρούμενα γενέθλια για το καλύτερο μισό μου που τυχαίνει να είναι ένας από τους πιο αστείους, έξυπνους και πιο ωραίους ανθρώπους που γνωρίζω. Μισέλ Ομπάμα, κάνεις κάθε μέρα μου καλύτερη. Ανυπομονώ να δω τι θα σου φέρει η νέα δεκαετία», ανέφερε ο Μπαράκ Ομπάμα.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο εδώ και 31 χρόνια και έχουν αποκτήσει μαζί δύο κόρες, την Μαλία και την Σάσα Ομπάμα.

This is what 60 looks like.

Happy birthday to my better half — who happens to be one of the funniest, smartest, most beautiful people I know. @MichelleObama, you make every day better. I can’t wait to see what this new decade brings you. pic.twitter.com/OwZlD3z9pz

— Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2024