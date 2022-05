Ντράγκι: Συμφωνία με Μπάιντεν στην ανάγκη για πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου

Επίσημη επίσκεψη στις ΗΠΑ πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε και με τον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν.

Ο Μάριο Ντράγκι σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον υπογράμμισε πως «η Ρωσία δεν είναι, πλέον, Γολιάθ. Εκείνη που έμοιαζε με υπερδύναμη, αδύνατον να νικηθεί στο πεδίο της μάχης και με συμβατικά όπλα, πλέον δεν είναι αήττητη». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι στη χθεσινή συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «συμφώνησαν, ως γενική εκτίμηση, στην ανάγκη να υπάρξει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου». Σημείωσε ωστόσο ότι «ακόμη και πριν από την έναρξη του πολέμου, οι τιμές δεν ανταποκρίνονταν στη σχέση προσφοράς- ζήτησης».

“There is no official pronouncement of what it means to breach sanctions.”

Italian Prime Minister Mario Draghi says European companies will be able to pay for gas in rubles without breaching sanctions https://t.co/7KE6EnPA5h pic.twitter.com/hijT8TpKBQ

— Bloomberg TV (@BloombergTV) May 11, 2022