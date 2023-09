Ντόναλντ Τραμπ: Υπέγραψε αυτόγραφο πάνω στο στήθος σερβιτόρας – ΒΙΝΤΕΟ

Tα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε για ακόμη μία φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι ξανά υποψήφιος για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Στo πλαίσιo της προεκλογικής του εκστρατείας, ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ βρέθηκε στην Αϊόβα, όπου οι οπαδοί του τον υποδέχτηκαν με τεράστιο ενθουσιασμό.

Έπειτα από μία ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ και το επιτελείο του βρέθηκαν σε ένα τοπικό εστιατόριο. Ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος ανταπέδωσε την αγάπη που δέχτηκε, μοιράζοντας φαγητό και βγάζοντας πολλές σέλφι.

Μάλιστα, ο Τραμπ με αέρα ροκ σταρ υπέγραψε αυτόγραφο στο μπλουζάκι μίας σερβιτόρας στο ύψος του στήθους της.

Δείτε το βίντεο:

Donald Trump signs woman's tank top during campaign visit to Iowa restaurant.

Read more: https://t.co/bNCMS65xhe pic.twitter.com/uvPOBuuE0a

— Sky News (@SkyNews) September 21, 2023