Ντόναλντ Τραμπ: Θέμα χρόνου η προσάρτηση της Γροιλανδίας στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ θα προσαρτήσουν τελικά τη Γροιλανδία.

«Θεωρώ πως θα συμβεί», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη συνάντησή του στον Λευκό Οίκο με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. «Είναι απαραίτητο για τη διεθνή ασφάλεια», συμπλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

BREAKING – Trump: We are going to make a deal for Greenland.

NOTE: GREENLAND is against this. He’s trying to distract us from the stock market and economy. pic.twitter.com/u7fQZ1Yy71

