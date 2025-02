Ντόναλντ Τραμπ: Αναστέλλει τους δασμούς στις εισαγωγές από τον Καναδά για τουλάχιστον 30 ημέρες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε, «με μεγάλη ικανοποίηση», πως αποφάσισε να αναστείλει για τουλάχιστον 30 ημέρες την επιβολή δασμών στις εισαγωγές καναδικών προϊόντων, έπειτα από διαβουλεύσεις με τον πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Όπως ανέφερε ο Τριντό μέσω Χ, ο Καναδάς δεσμεύτηκε να δημιουργήσει αξίωμα ανάλογο με του «τσάρου των συνόρων» στην κυβέρνηση Τραμπ προκειμένου να περιορίσει τις ροές παράτυπων μεταναστών και να καταπολεμήσει τη διακίνηση φαιντανύλης στα σύνορα με τις ΗΠΑ.

BREAKING NEWS

Trump CAVES again and postpones all tariffs on Canada after millions of dollars of goods were already removed from Canadian shelves.

In return, Canada has agreed to continue commitments already agreed to under Biden. Art of the deal. 🤡

pic.twitter.com/hGCYB5s27E

— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) February 3, 2025