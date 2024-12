Ντομινίκ Πελικό: Αποδέχεται την καταδίκη και δεν θα ασκήσει έφεση – 17 κατηγορούμενοι προετοιμάζονται για νέα δίκη

Ο πρώην σύζυγος της Ζιζέλ Πελικό, Ντομινίκ, στον οποίον επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 20 ετών επειδή νάρκωνε, βίαζε και προσκαλούσε και άλλους άνδρες να βιάζουν τη γυναίκα του -ενώ εκείνη ήταν ναρκωμένη- επί περισσότερο από μια δεκαετία, δεν θα ασκήσει έφεση.

Τουλάχιστον 17 άλλοι άνδρες, που κρίθηκαν ένοχοι μαζί με τον Ντομινίκ Πελικό, έχουν ασκήσει έφεση για την καταδικαστική απόφαση.

«Ο Ντομινίκ Πελικό αποφάσισε να μην εφεσιβάλει την ετυμηγορία», δήλωσε η δικηγόρος Μπεατρίς Ζαβαρό στο AFP και στο Franceinfo.

Μια έφεση «θα ανάγκαζε την Ζιζέλ να υποβληθεί σε μια νέα δοκιμασία, σε νέες αντιπαραθέσεις, κάτι που αρνείται να κάνει ο Ντομινίκ Πελικό», πρόσθεσε και σχολίασε ότι «ήρθε η ώρα να τελειώνουμε δικαστικά».

Η σημερινή είναι η τελευταία ημέρα κατά την οποία μπορούν να ασκήσουν έφεση οι κατηγορούμενοι, και 17 από τους συγκατηγορούμενους του Πελικό το έχουν ήδη κάνει, σύμφωνα με την Ζαβαρό.

Έτσι, σύμφωνα με τη Le Parisien, θα διεξαχθεί νέα δίκη ενώπιον ποινικού δικαστηρίου, που θα απαρτίζεται από σώμα ενόρκων.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 19 Δεκεμβρίου, στην Αβινιόν, το δικαστήριο αποτελούμενο από πέντε δικαστές, έκρινε ένοχους τους 51 κατηγορούμενους, άνδρες ηλικίας από 27 έως 74 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους δικάστηκαν για τον βιασμό της Ζιζέλ Πελικό, την περίοδο 2011 με 2020.

Έξω από την κατάμεστη αίθουσα του δικαστηρίου στην Αβινιόν, η Πελικό εξέφρασε «βαθιά ευγνωμοσύνη» για την υποστήριξη που έλαβε από ολόκληρη την Γαλλία και όχι μόνο, από τότε που άρχισε η δίκη τον Σεπτέμβριο. Δήλωσε επίσης ότι δεν μετάνιωσε ποτέ που άνοιξε τη δίκη στο κοινό.

Έπειτα από τις πρόσφατες καταδικαστικές αποφάσεις, ένας από τους συνηγόρους της Ζιζέλ Πελικό δήλωσε ότι η ίδια δεν φοβάται μια νέα δίκη.

«Αν πρόκειται να συμβεί, έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί σε εμάς ότι θα την αντιμετωπίσει – αν είναι υγιής, προφανώς, καθώς είναι μια γυναίκα 72 ετών», δήλωσε ο Στεφάν Μπαμπονό στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.

«Σε κάθε περίπτωση, δεν το φοβάται, αυτό μας είπε», συμπλήρωσε.

Στη διάρκεια της δίκης, που διήρκεσε σχεδόν τρεις μήνες, η Ζιζέλ Πελικό έγινε αντικείμενο θαυμασμού επειδή αρνήθηκε να κάνει χρήση του δικαιώματός της για μια δίκη κεκλεισμένων των θυρών, λέγοντας ότι θέλει να συμβάλει ώστε η ντροπή να αλλάξει πλευρά σε ό,τι αφορά τα θύματα βιασμών και τους δράστες.

«Ευχαριστούμε, Ζιζέλ Πελικό. Για τη δικαιοσύνη στο όνομα της οποίας αντιμετωπίσατε αυτή τη δοκιμασία με το κεφάλι ψηλά», έγραψε στο Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, την επόμενη ημέρα του τέλους της δίκης.

Merci Gisèle Pélicot.

Pour ce mot de justice au nom duquel vous avez affronté l’épreuve tête haute.

Pour les femmes, qui ont pour toujours une éclaireuse pour parler et lutter.

Pour nous tous, car votre dignité et votre courage ont ému et inspiré la France et le monde. pic.twitter.com/6203dON8t4

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 20, 2024