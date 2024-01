Νταβός: Βλάβη καθήλωσε το αεροσκάφος του Μπλίνκεν – Διαπιστώθηκε «διαρροή οξυγόνου»

Ένα απρόοπτο με το αεροσκάφος που θα τον μετέφερε πίσω στις ΗΠΑ είχε ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος συμμετείχε στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που διεξάγεται στο Νταβός.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και η συνοδεία του αναχώρησαν με ελικόπτερα από το ελβετικό θέρετρο.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκαν στο ειδικά διαμορφωμένο Boeing 737, αλλά ενημερώθηκαν πως το αεροσκάφος κρίθηκε μη ασφαλές για πτήση, εξαιτίας διαρροής οξυγόνου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters που αναμεταδίδει πληροφορίες του Bloomberg.

Το απρόοπτο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσει η επιστροφή του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στις ΗΠΑ.

