Nότια Κορέα: Κραυγές θαυμαστών των BTS προκάλεσαν πανικό στο μετρό της Σεούλ – BINTEO

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας φέρεται να επιβεβαίωσε ότι οι κραυγές από επιβάτες που παρακολουθούσαν μέσω live streaming τον Suga των BTS ήταν η αιτία πρόσφατης αναταραχής σε συρμό του μετρό της Σεούλ.

Όπως έγινε γνωστό, η αστυνομία της Νότιας Κορέας έλαβε στις 6 Αυγούστου αρκετές αναφορές από επιβάτες στο συρμό εξπρές της γραμμής 9 του μετρό της Σεούλ προς το αεροδρόμιο Γκίμπο.

Σε αυτές περιλαμβάνονταν 20 αναφορές για τραυματισμούς επιβατών, μία για καυγά και μια για περίεργη μυρωδιά στο τρένο, που οδήγησε σε έρευνα από την αστυνομία και την πυροσβεστική, σύμφωνα με το Yonhap News.

I don’t live in Korea and have never been there.But on behalf of the entire ARMY fandom, I sincerely apologize for the incident in the subway and express my support to the victims. #BTSARMY #bts #Seoul #seoulmetro #DDAY_TheFinal_D3 pic.twitter.com/ArTkFSYhuZ

