Νορβηγία: Δύο επιβάτες αυτοκινήτου σώθηκαν χάρη σε επιπλέουσα σάουνα στο φιορδ του Όσλο

Δύο επιβάτες ενός αυτοκινήτου που βυθίστηκε στο φιορδ του Όσλο διασώθηκαν σήμερα από τους επιβαίνοντες μιας… επιπλέουσας σάουνας, ανακοίνωσε η νορβηγική αστυνομία.

«Όταν το όχημα κατέληξε μέσα στο νερό, δύο άνθρωποι βρίσκονταν στο εσωτερικό του», έγραψε η αστυνομία του Όσλο στο Χ (πρώην Twitter).

«Τους περισυνέλεξε μια επιπλέουσα σάουνα», συμπλήρωσε. Το φιορδ του Όσλο μετρά πολλές επιπλέουσες σάουνες που προσφέρονται για ενοικίαση.

Driver and passenger of a Tesla floating in the Oslo Fjord was saved by a motorized sauna today. 😮Not something you see every day. $TSLA #StrangeWorld pic.twitter.com/PfQdkQWVP1

— Karl Oscar Strøm (@KarlOStrom) February 1, 2024