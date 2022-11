Nord Stream: Δύο «αόρατα» πλοία πέρασαν κοντά από τις γραμμές των αγωγών λίγες ημέρες πριν την διαρροή

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διαρροή στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream και Nord Stream-2, δύο πλοία με απενεργοποιημένους τους ραδιοφάρους εμφανίστηκαν σε απόσταση τριών μιλίων από τα σημεία που βρίσκονται οι γραμμές των αγωγών φυσικού αερίου, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Wired, ο οποίος επικαλείται ανάλυση που έκανε η εταιρεία SpaceKnow.

Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας παρακολούθησης δορυφορικών δεδομένων SpaceKnow, τα δύο “σκοτεινά” πλοία, μήκους 95 έως 130 μέτρων το καθένα, πέρασαν σε απόσταση αρκετών μιλίων από τα σημεία διαρροής του Nord Stream 2. «Εντοπίσαμε κάποια σκοτεινά πλοία, δηλαδή σκάφη σημαντικού μεγέθους, που περνούσαν από την περιοχή ενδιαφέροντος», δήλωσε ο Τζέρι Γιαβορνίτσκι, διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της SpaceKnow. «Είχαν απενεργοποιημένους τους αισθητήρες εντοπισμού τους, δηλαδή δεν υπήρχαν πληροφορίες σχετικά με την κίνησή τους, και προσπαθούσαν να κρατήσουν τις πληροφορίες για τη θέση τους και τις γενικές πληροφορίες τους κρυφές από τον κόσμο», προσθέτει ο Γιαβορνίτσκι.

Τα πλοία κατέστη δυνατόν να εντοπισθούν, αφού αναλύθηκαν φωτογραφίες που ελήφθησαν από μερικούς δορυφόρους.

Μόλις η SpaceKnow ταυτοποίησε τα πλοία, ενημέρωσε για τα συμπεράσματά της τους επίσημους αξιωματούχους του ΝΑΤΟ που ερευνούν τα συμβάντα στον Nord Stream. Σύμφωνα με τον Γιαροβίτσκι, οι εκπρόσωποι του ΝΑΤΟ ζήτησαν από την εταιρεία πρόσθετες πληροφορίες.

Στις 26 Σεπτεμβρίου, σε δύο τμήματα του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 1 σημειώθηκαν διαρροές αερίου στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δανίας, βορειοανατολικά του νησιού Μπόρνχολμ. Στη συνέχεια, σημειώθηκε διαρροή σε μια από τις γραμμές του αγωγού Nord Stream 2 στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Δανίας νοτιοανατολικά του νησιού. Σεισμολογικοί σταθμοί στη Σουηδία και τη Δανία κατέγραψαν ισχυρές υποθαλάσσιες εκρήξεις στην ίδια περιοχή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι το βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό «συμμετείχε στο σχεδιασμό, την παροχή και την εκτέλεση τρομοκρατικής επίθεσης στη Βαλτική Θάλασσα στις 26 Σεπτεμβρίου για την υπονόμευση των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2». Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κατηγορήσει τις ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι είχαν συμφέρον να σαμποτάρουν τον αγωγό Nord Stream.

New analysis seen by WIRED shows that two large ships, with their trackers off, appeared around the leak sites in the days immediately before they were detected. Via @WIREDUK https://t.co/kw2WW7Za8H

— WIRED (@WIRED) November 11, 2022