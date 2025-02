Νιγηρία: Τουλάχιστον έξι άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμό της Πολεμικής Αεροπορίας

Τουλάχιστον έξι άμαχοι σκοτώθηκαν σε πλήγμα στρατιωτικού αεροσκάφους εν μέσω καταδίωξης μελών συμμορίας στην πολιτεία Κατσίνα, στη βόρεια Νιγηρία, ενημέρωσαν την Κυριακή (16/2) κάτοικοι της περιοχής το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ΜΚΟ Διεθνής Αμνηστία εκτίμησε από την πλευρά της ότι ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 νεκρούς.

Ο νιγηριανός στρατός μάχεται εναντίον συμμοριών, τις οποίες γενικά οι αρχές αποκαλούν bandits και οι οποίες σπέρνουν τρόμο εδώ και χρόνια σε κοινότητες της βορειοδυτικής και της κεντρικής Νιγηρίας, λεηλατώντας χωριά, σκοτώνοντας ή απαγάγοντας κατοίκους για λύτρα, πυρπολώντας σπίτια.

Σύμφωνα με τρεις κατοίκους που μίλησαν στο AFP, στρατιωτικό αεροσκάφος έριξε το Σάββατο (15/2) βόμβα στοχοποιώντας καλύβες στην περιφέρεια του χωριού Ζάκα, στην περιφέρεια Σαφάνα, αφού κακοποιοί επιτέθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της κοινότητας σκοτώνοντας δυο αστυνομικούς και φύλακα.

