Νετανιάχου προς τον λαό του Ιράν: Το Ισραήλ στέκεται δίπλα σας – Πλησιάζει η στιγμή της απελευθέρωσης από τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθύνθηκε σήμερα στον λαό του Ιράν και δήλωσε ότι «δεν υπάρχει περιοχή στη Μέση Ανατολή, στην οποία δεν μπορεί να φθάσει το Ισραήλ».

Το μήνυμα του Νετανιάχιου έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου ο ισραηλινός στρατός σφυροκοπά στον Λίβανο στόχους της Χεζμπολάχ, την οποία υποστηρίζει το Ιράν.

«Δεν υπάρχει περιοχή στη Μέση Ανατολή στην οποία το Ισραήλ δεν μπορεί να φθάσει», είπε ο Νετανιάχου σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στην αγγλική γλώσσα, όπου προειδοποιεί τον ιρανικό λαό ότι «το καθεστώς του βυθίζει την περιοχή μας βαθύτερα στο σκοτάδι και βαθύτερα στον πόλεμο».

«Κάθε στιγμή που περνάει, το καθεστώς σας φέρνει -τον ευγενή περσικό λαό- πιο κοντά στην άβυσσο».

«Η συντριπτική πλειοψηφία των Ιρανών γνωρίζει ότι το καθεστώς τους δεν νοιάζεται καθόλου γι’ αυτούς. Αν νοιαζόταν, αν νοιαζόταν για εσάς, θα σταματούσε να σπαταλά δισεκατομμύρια δολάρια σε μάταιους πολέμους σε όλη τη Μέση Ανατολή. Θα άρχιζε να βελτιώνει τις ζωές σας», τόνισε ο Νετανιάχιου και πρόσθεσε: «Φανταστείτε αν όλα αυτά τα τεράστια χρήματα που σπαταλά το καθεστώς σε πυρηνικά όπλα και ξένους πολέμους επενδύονταν στην εκπαίδευση των παιδιών σας, στη βελτίωση της υγειονομικής σας περίθαλψης, στην οικοδόμηση των υποδομών του έθνους σας, του νερού, της αποχέτευσης, όλων των άλλων πραγμάτων που χρειάζεστε. Φανταστείτε το».

Ο Νετανιάχου υπογράμμισε, επίσης, ότι η στιγμή της απελευθέρωσης του Ιράν είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι πιστεύουν πολλοί. Όταν φτάσει αυτή η μέρα, προέβλεψε ότι οι δύο λαοί, οι Εβραίοι και οι Πέρσες, θα είναι τελικά σε ειρήνη, καθώς οι δύο χώρες θα γνωρίσουν μια εποχή φιλίας και συνεργασίας.

The people of Iran should know – Israel stands with you pic.twitter.com/MfwfNqnTgE

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2024