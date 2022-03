Νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ρωσίας – Ουκρανίας: “Δύσκολη η επικοινωνία, αλλά συνεχίζεται” λέει σύμβουλος του Ζελένσκι

Οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας άρχισαν τη Δευτέρα ενώ ο πόλεμος βρίσκεται ήδη στην 19η ημέρα. Η επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι δύσκολη αλλά συνεχίζεται, ανέφερε στο Twitter ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας και διαπραγματευτής Mykhailo Podolyak.

Αναρτώντας στο Twitter μια φωτογραφία των συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Podolyak είπε: Τα μέρη εκφράζουν ενεργά τις συγκεκριμένες θέσεις τους.

«Η επικοινωνία συνεχίζεται αλλά είναι δύσκολη. Ο λόγος για τη διαφωνία είναι τα πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα» σημειώνει.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022