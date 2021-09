Νέα Ζηλανδία: Επίθεση σε εμπορικό κέντρο

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν στη Νέα Ζηλανδία, έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε αρκετούς πελάτες σε εμπορικό κέντρο στο Όκλαντ. Σύμφωνα με το BBC έχουν τραυματιστεί έξι άτομα με μαχαίρι.

«Η αστυνομία μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ένας άνδρας μπήκε σε σούπερ μάρκετ στο (προάστιο) Νιου Λιν (της Όκλαντ) και τραυμάτισε αρκετούς ανθρώπους», ανέφερε σε ανακοίνωση Τύπου της αστυνομία.

Σύμφωνα με νεοζηλανδικά ΜΜΕ, τέσσερις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο του Όκλαντ σε κρίσιμη κατάσταση.

Η πρωθυπουργός Τζασίντα Αρντέρν ενημερώθηκε για το συμβάν.

New Zealand PM: Stabbing in New Lynn a terrorist attack, ISIS inspired.

6 people have been stabbed, ages 25 – 65 years, three are in serious condition pic.twitter.com/qefLNepc8R

