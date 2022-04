Νέα Υόρκη: Στα χέρια των Αρχών ο ύποπτος για την επίθεση στο μετρό – Η στιγμή της σύλληψης

Στα χέρια της αστυνομίας είναι ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς στον σταθμό μετρό στο Μπρούκλιν στη Νέα Υόρκη.

Ο Φρανκ Τζέιμς τέθηκε υπό κράτηση, σήμερα Τετάρτη, μία ημέρα μετά την αιματηρή επίθεση στον σταθμό μετρό, όπου φέρεται να πυροβόλησε επιβάτες στο μετρό στο Μπούρκλιν. Είχε προηγηθεί ανθρωποκυνηγητό από το FBI και την αστυνομία της Νέα Υόρκης.

Υπενθυμίζεται πως το πρωί της Τρίτης ο 62χρονος Τζέιμς φέρεται να άνοιξε πυρ σε σταθμό μετρό του Μπρούκλιν την ώρα αιχμής, όπου τραυματίστηκαν 29 άνθρωποι, εκ των οποίων ορισμένοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μετά την αιματηρή επίθεση, χρήστες των social media ανέβασαν σοκαριστικές φωτό και βίντεο όπου κείτονται αιμόφυρτοι στην πλατφόρμα του σταθμού, ενώ άλλοι επιβάτες σπεύδουν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Video showing immediate aftermath of panic and a mad rush to flea the scene of #NewYork mass shooting and smoke grenade attack.

Suspect still on the run wearing gas mask and orange vest.

Now confirmed shooting happened inside train subway carriage while on the move. pic.twitter.com/UOpkkPmRX2

— Dave (@OfficerDave2) April 12, 2022