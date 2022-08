ΝΑΤΟ: Κατέβηκε από το Twitter η ανάρτηση με τα συγχαρητήρια στην Τουρκία για την Μικρασιατική Καταστροφή

Η ανάρτηση του Στρατηγείου Χερσαίων Δυνάμεων του ΝΑΤΟ, με την οποία έδινε συγχαρητήρια στην Τουρκία για την ημέρα τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή την επέτειο της Μικρασιατικής καταστροφής, κατέβηκε πριν από λίγο από το Twitter.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη, η Χερσαία Διοίκηση του ΝΑΤΟ έδωσε συγχαρητήρια στην Τουρκία με αφορμή την «ημέρα Νίκης» σε βάρος των Ελλήνων το 1922. «Σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ανεξαρτησία της Τουρκίας. Συμμετέχουμε με τους Τούρκους συμμάχους μας σε όλο το ΝΑΤΟ και πέραν αυτού για να γιορτάσουμε τη Νίκη τους και την Ημέρα των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων», αναφέρει η σχετική ανάρτηση, που προκάλεσε αίσθηση και προβαλλόταν από τα τουρκικά Μέσα ενημέρωσης. Σημειώνεται ότι η διοίκηση του ΝΑΤΟ είχε κάνει tag το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

ZAFER BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN / HAPPY VICTORY DAY 🇹🇷

Today is the 100th Anniversary of Turkish Independence. We join our Turkish allies across NATO& beyond in celebration of their Victory and Turkish Armed Forces Day 🇹🇷@tcsavunma pic.twitter.com/Q8DpGXEoN9

— NATO Allied Land Command (@LANDCMD) August 30, 2022