ΝΑΤΟ: Η Ρωσία ετοιμάζει πρόσχημα για να εισβάλει στην Ουκρανία

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ καταδίκασε την αναγνώριση από τη Ρωσία των «Λαϊκών Δημοκρατιών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ» στην ανατολική Ουκρανία, κατηγορώντας τη Μόσχα ότι δημιουργεί πρόσχημα για μια νέα εισβολή στο ουκρανικό έδαφος.

«Η Μόσχα εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη σύγκρουση στην ανατολική Ουκρανία παρέχοντας οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη στους αυτονομιστές. Προσπαθεί επίσης να δημιουργήσει πρόσχημα για να εισβάλει ξανά στην Ουκρανία», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

«Αυτό (σ.σ. η αναγνώριση της ανεξαρτησίας) υπονομεύει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, διαβρώνει τις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης και παραβιάζει τις συμφωνίες του Μινσκ, στις οποίες η Ρωσία αποτελεί μέλος», συμπλήρωσε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

I condemn #Russia recognition of Donetsk/Luhansk in #Ukraine. It erodes efforts to resolve the conflict & violates Minsk agreements. #NATO supports Ukraine sovereignty & territorial integrity. We urge Moscow to stop fuelling conflict & choose diplomacy. https://t.co/H4yczPG8XM

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) February 21, 2022