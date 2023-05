NASA: Νέες εντυπωσιακές εικόνες αποκαλύπτουν αληθινά χρώματα του σύμπαντος

Νέες εντυπωσιακές εικόνες δύο γαλαξιών, ενός νεφελώματος και ενός αστρικού σμήνους έδωσε στην δημοσιότητα η NASA. Τις μοναδικές αυτές εικόνες τράβηξαν το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb και το παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra.

«Όταν πολλαπλά τηλεσκόπια της NASA παρατηρούν την ίδια κοσμική περιοχή, αποκαλύπτονται τα αληθινά χρώματα του σύμπαντος», δήλωσε η NASA. «Κάθε εικόνα συνδυάζει τις ακτίνες Χ του Chandra -μια μορφή φωτός υψηλής ενέργειας- με υπέρυθρα δεδομένα από εικόνες του Webb που είχαν ήδη κυκλοφορήσει και οι οποίες είναι αόρατες με γυμνό μάτι», πρόσθεσε.

Η NASA συμπεριέλαβε επίσης δεδομένα από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble, το οποίο χρησιμοποιεί οπτικό φως, το διαστημικό τηλεσκόπιο Spitzer που έχει αποσυρθεί (υπέρυθρες ακτίνες), καθώς και το XMM-Newton της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ακτίνες Χ) και το τηλεσκόπιο του Ευρωπαϊκού Νότιου Παρατηρητηρίου (οπτικές ακτίνες).

Οι εικόνες που προέκυψαν από το αστρικό σμήνος «NGC 346», τον σπειροειδή γαλαξία «NGC 1672», το νεφέλωμα «M16» και τον σπειροειδή γαλαξία «M74» είναι από τις πιο εντυπωσιακές λήψεις της NASA.

