NASA: Εκτοξεύθηκε με επιτυχία η κάψουλα της SpaceX που θα φέρει πίσω στη Γη τους δύο αστροναύτες που «κόλλησαν» στον ISS – ΒΙΝΤΕΟ

Αποστολή της SpaceX με σκοπό την επιστροφή των δύο αστροναυτών της NASA που έχουν… ξεμείνει στον διεθνή διαστημικό σταθμό ISS από τις αρχές Ιουνίου εκτοξεύτηκε το Σάββατο (28/9) από τη Φλόρντα, αναφέρει το CNN.

Πρόκειται για την Σάνι Ουίλιαμς και τον Μπουτς Γουίλμορ, αστροναύτες της NASA που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για περισσότερες από 100 ημέρες, αν και η αρχική τους αποστολή θα διαρκούσε 8 ημέρες.

Το διαστημικό όχημα της εταιρείας του Έλον Μασκ, με την ονομασία Crew-9, απογειώθηκε από το Cape Canaveral Space Force Station στη Φλόριντα.

Η NASA καθυστέρησε προηγουμένως την προσπάθεια εκτόξευσης από την Πέμπτη (26/9), καθώς ο τυφώνας Helene απειλούσε τη Φλόριντα και άλλες περιοχές των νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών. Η εκτόξευση έγινε αφού βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος για την αποστολή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της SpaceX, όλα έχουν πάει κατ’ ευχήν μέχρι τώρα και η κάψουλα έχει μπει σε τροχιά προς τον διαστημικό σταθμό ISS.

Δείτε βίντεο από την εκτόξευση

Liftoff of SpaceX’s 15th human spaceflight mission, and the first flight of astronauts from SLC-40 after supporting 261 uncrewed launches. pic.twitter.com/mRYXyA7hCV

Σε αντίθεση με άλλα παρόμοια ταξίδια που μεταφέρουν αστροναύτες από και προς τον διαστημικό σταθμό στο πλαίσιο του Εμπορικού Προγράμματος Πληρώματος της NASA – από τα οποία το SpaceX έχει ήδη εκτοξεύσει οκτώ – το εξερχόμενο σκέλος αυτής της αποστολής μεταφέρει μόνο δύο μέλη πληρώματος αντί για τέσσερα: Τον αστροναύτη της NASA Νικ Χαγκ και τον Ρώσο κοσμοναύτη Αλεξάντρ Γκορμπούνοφ.

Δύο άλλες θέσεις είναι κενές, προορισμένες για τους δύο Αμερικανούς αστροναύτες στην πτήση επιστροφής του διαστημικού σκάφους το 2025. Η διαμόρφωση είναι μέρος ενός ad hoc σχεδίου που η NASA επέλεξε να εφαρμόσει στα τέλη Αυγούστου, αφού η διαστημική υπηρεσία έκρινε την κάψουλα Starliner πολύ επικίνδυνη για να επιστροφή με πλήρωμα.

Δείτε βίντεο από την κάψουλα

Dragon has separated from Falcon 9’s second stage and is on its way to the @Space_Station pic.twitter.com/LW5FnRnWQb

— SpaceX (@SpaceX) September 28, 2024