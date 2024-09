Boeing: Πώς ο γίγαντας της αεροδιαστημικής κινδυνεύει να χαθεί… στο διάστημα – Οι αποκλεισμένοι αστροναύτες και τα προβλήματα

Η διαστημική ιστορία της Boeing και η συνεργασία της με την Nasa χρονολογούνται από τις αποστολές Apollo της δεκαετίας του 1960 που εδραίωσαν την κυριαρχία των ΗΠΑ στο διάστημα.

Ωστόσο, οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο διαστημικό τοπίο όπως και η περίπτωση των δύο αστροναυτών που έχουν αποκλειστεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, θέτουν ένα αμείλικτο ερώτημα, σχολιάζουν οι Fiancial Times και σημειώνουν: Μήπως η Boeing πρέπει να εγκαταλείψει το διαστημικό της πρόγραμμα;

Οι αστροναύτες Barry “Butch” Wilmore και Sunita “Suni” Williams θα επιστρέψουν στη Γη με ένα διαστημόπλοιο της SpaceX τον επόμενο χρόνο και όχι με το Boeing CST-100 Starliner, που τους μετέφερε στον διαστημικό σταθμό τον Ιούνιο. Οι άνθρωποι πήγαν για οκτώ ημέρες και τελικώς θα μείνουν οκτώ μήνες. Αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα για την Boeing.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της εταιρείας ότι δεν θα εγκαταλείψει την συνεργασία με την Nasa, η Boeing έχει σοβαρά προβλήματα. Βασικά πρέπει να αποκαταστήσει το κύρος της στον τομέα των πολιτικών αεροσκαφών. Το αεροπορικό της κομμάτι (πολιτικά και στρατιωτικά προγράμματα) είναι πολύ πιο σοβαρό από το διαστημικό της, το οποίο δεν βοηθά πολύ τα άλλα δύο, σύμφωνα με τους ειδικούς που επικαλούνται οι Financial Times.

Το να πουλήσει θα μπορούσε να είναι μια επιλογή, αλλά δεν είναι καθόλου ευνοϊκή η συγκυρία. Η Boeing αρνήθηκε να σχολιάσει αν θα εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης της διαστημικής της επιχείρησης. Προς το παρόν προέχει η ασφαλής επιστροφή του μη επανδρωμένου Starliner στη Γη.

Η Boeing αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια προβλήματα στην εμπορική της δραστηριότητα, αρχής γενομένης από ένα σχεδιαστικό ελάττωμα στο 737 Max που προκάλεσε δύο θανατηφόρα δυστυχήματα το 2018 και το 2019. Η πανδημία διέκοψε τη ζήτηση των αεροπορικών εταιρειών για αεροσκάφη και όταν επέστρεψε, η αλυσίδα εφοδιασμού αεροδιαστημικής είχε γίνει λιγότερο αξιόπιστη και πολλοί υψηλά καταρτισμένοι ανώτεροι εργαζόμενοι είχαν αντικατασταθεί από λιγότερο έμπειρα στελέχη που είχαν προσληφθεί.

Τον Ιανουάριο, ένα πάνελ πόρτας ανατινάχθηκε από ένα αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης, αναγκάζοντας την Boeing να επανεξετάσει τις διαδικασίες κατασκευής και τους ποιοτικούς ελέγχους και μάλιστα υπό αυστηρή επιτήρηση.

Αλλά η Boeing έχει επίσης δυσκολευτεί στις αμυντικές συμβάσεις και στη διαστημική της δραστηριότητα, η οποία παρουσίασε ζημίες το 2022 και το 2023. Έχει 15% απώλειες από τις στρατιωτικές της συμβάσεις και προβλήματα με το πρόγραμμα Starliner. Αντίθετα σημειώνουν οι Financial Times, η ιδιωτική (του Ελον Μασκ) διαστημική εταιρεία SpaceX έχει ολοκληρώσει οκτώ επανδρωμένες αποστολές στον διαστημικό σταθμό, ενώ η Boeing δεν έχει ολοκληρώσει καμία. Δεδομένου ότι ο διαστημικός σταθμός έχει προγραμματιστεί να παροπλιστεί το 2030, η Boeing ξεμένει από χρόνο για να ολοκληρώσει τις προγραμματισμένες έξι αποστολές για τις οποίες έχει υπογράψει συμβάσεις με την NASA.

Η διαστημική δραστηριότητα της Boeing περιλαμβάνει την εκτόξευση δορυφόρων, το Starliner και κοινές επιχειρήσεις εκτοξεύσεων στο διάστημα. Προς το παρόν πάντως τα στοιχία δείχνουν ότι η εταιρεία χάνει μερίδιο αγοράς στους δορυφόρους από τη SpaceX. Η αγορά των δορυφόρων έχει αλλάξει τα τελευταία πέντε χρόνια. Χρησιμοποιούνται πλέον δορυφόροι χαμηλής τροχιάς, περίπου 600 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη, αντί των γεωστατικών που έφταναν τα 36.000 χιλιόμετρα πάνω από τον πλανήτη. Οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς λειτουργούν καλύτερα επειδή λαμβάνουν σήμα από τη Γη ταχύτερα, επειδή βρίσκονται πιο κοντά, και είναι φθηνότεροι στην εκτόξευσή τους.

Σε αυτήν την νέα αγορά, ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Η SpaceX πρωταγωνιστεί και οι άλλες εταιρείες όπως η Boeing, η Viasat και η Intelsat, απλώς χάνουν μερίδιο από την αγορά.

Για να πουλήσει η Boeing πρέπει τον διαστημικό της τομέα πρέπει να βρει αγοραστή, και αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, λένε οι ειδικοί. Το πιο πιθανό είναι να πουλήσει τμήματά του, όπως το τμήμα εκτόξευσης, κάτι που θα μπορούσε να αποφέρει κέρδη μεταξύ 2 και 3 δισ. δολαρίων.

Η Boeing αρνήθηκε να σχολιάσει αν θα πουλήσει την κοινοπραξία. Η Nasa φοβάται είναι ότι η Boeing θα ακυρώσει το πρόγραμμα Starliner. Η αμερικανική υπηρεσία έχει σμβόλαια και με την Boeing και με τη SpaceX για τα προγράμματα εμπορικού πληρώματος, ώστε καμία από τις δύο εταιρείες να μην έχει μονοπώλιο στη μεταφορά αστροναυτών στον διαστημικό σταθμό. Αλλά θεωρείται απίθανο η Boeing να πουλήσει τον διαστημικό της τομέα, εν βρασμώ ψυχής μετά από ένα άσχημο πλήγμα στην φήμη της, παρά τις οικονομικές πιέσεις που υφίσταται, σχολιάζουν οι Financial Times.

Έτσι η ιεράρχηση παραμένει: Προτεραιότητα είναι η διόρθωση των εμπορικών αεροσκαφών και το Starliner προστίθεται στη λίστα ως ακόμα ένα πρόβλημα, αλλά πολύ πιο χαμηλά, αφού άλλωστε χθες επέστρεψε στην Γη, χωρίς τους αστροναύτες.

