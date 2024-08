Starliner: Ο κύβος ερρίφθη για τους δύο αστροναύτες – Η NASA αποφάσισε να επιστρέψουν στη Γη με κάψουλα του Ίλον Μασκ

Η επιστροφή στη Γη του Μπουτς Γουίλμορ και της Σούνι Γουίλιαμς, των δύο αστροναυτών που βρίσκονται «εγκλωβισμένοι» στον διεθνή διαστημικό σταθμό ISS εδώ και 80 ημέρες έπειτα από τα προβλήματα με την κάψουλα της Boeing, Starliner, δείχνει να δρομολογείται.

Μετά τη χθεσινή σύσκεψη των στελεχών της ΝΑΣΑ, αποφασίστηκε να επιστρέψουν στη Γη με τη διαστημική κάψουλα της εταιρείας του Ίλον Μασκ, Space X. Πρόκειται για τη Crew Dragon του Νοτιοαφρικανού μεγιστάνα, η επιλογή της οποίας προκρίθηκε με την ελπίδα να ολοκληρωθεί η… περιπέτεια των δύο αστροναυτών.

Όμως, η πραγματοποίηση της αποστολής αυτής αναμένεται να γίνει τον Φεβρουάριο του 2025, αφού πρώτα ξεπεραστούν ορισμένες τεχνικές δυσκολίες, αναφέρει η ΝΑΣΑ.

Δείτε σχετική ανάρτηση

BREAKING: NASA decides to keep two astronauts in space until a February return with SpaceX, and nixes their return on a troubled Boeing capsule. https://t.co/FNcjXFsSKT

— The Associated Press (@AP) August 24, 2024