Νάιτζελ Φάρατζ: Γυναίκα του πέταξε μιλκσέικ λίγο μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του

Αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές περιστατικό βρέθηκε ο Νάιτζελ Φάρατζ ύστερα από την παρουσίαση της βουλευτικής του υποψηφιότητας στην προκυμαία του Κλάκτον στη νότια Αγγλία, όταν μια γυναίκα τον πλησίασε, πετώντας του ένα μιλκσέικ.

Ως αρχηγός του Κόμματος Brexit είχε δεχθεί ξανά επίθεση με μιλκσέικ, στο Νιούκαστλ, κατά τη διάρκεια της εκστρατείας για τις ευρωεκλογές του 2019.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βρετανός πολιτικός ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι θα διεκδικήσει τελικά βουλευτική έδρα στις εκλογές της 4η Ιουλίου ως επικεφαλής του κόμματος Reform UK.

Πρόκειται για ένα δεξιό λαϊκό κόμμα με κάποιους να το κατατάσσουν στην ακροδεξιά. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2018 ως κόμμα του Brexit με ξεκάθαρη και σκληρή στάση εναντίον της ΕΕ.

Ο Φάρατζ γνωστός για τις θέσεις του υπέρ της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ από την πρώτη στιγμή βρίσκονταν δίπλα στο Reform UK.

Σε συνέντευξη τύπου, ανακοίνωσε με δραματικό τρόπο πως αναλαμβάνει την ηγεσία του κόμματος αντικαθιστώντας τον Ρίτσαρτ Τάις. Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις πριν από μερικές μέρες είχε δηλώσει πως δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής καθώς ήθελε να βοηθήσει τον «φίλο του», όπως τον είχε χαρακτηρίσει, Ντόναλντ Τραμπ στη δική του προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία των ΗΠΑ.

Το Reform UK λαμβάνει περίπου 10% στις δημοσκοπήσεις, ενώ η ενεργή εμπλοκή του Νάιτζελ Φάρατζ αναμένεται να το ενισχύσει ακόμη περισσότερο.

Δείτε το βίντεο:

Nigel Farage getting a free beer from the good folks of Clacton just now. Cheers! 🍻

pic.twitter.com/DtZV0dn2qq

— Miffy (@miffythegamer) June 4, 2024