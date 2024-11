Ναΐμ Κασέμ: Μήνυμα του επικεφαλής της Χεζμπολάχ στο Ισραήλ – «Μόνο οι εξελίξεις στο πεδίο των μαχών θα φέρουν το τέλος του πολέμου»

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα στο οποίο μιλάει δίπλα σε ένα πορτραίτο του δολοφονημένου από το Ισραήλ, αρχηγού της λιβανέζικης οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ δήλωσε την Τετάρτη ότι μόνο οι εξελίξεις στο πεδίο των μαχών και όχι οι πολιτικές κινήσεις θα φέρουν το τέλος των εχθροπραξιών μεταξύ της οργάνωσης και του ισραηλινού στρατού.

Όπως είπε «ο μόνος τρόπος για να υπάρξει δρόμος για έμμεσες διαπραγματεύσεις μέσω του λιβανέζικου κράτους είναι μόνο αν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο». `Ακόμα δήλωσε πως δεκάδες χιλιάδες «εκπαιδευμένοι μαχητές» είναι έτοιμοι να πολεμήσουν το Ισραήλ και σημείωσε πως «όλοι οι μαχητές της αντίστασής μας είναι μάρτυρες που δεν φοβούνται τον θάνατο».

Σύμφωνα με τον Ναΐμ Κασέμ ο «παλαιστινιακός αγώνας είναι ακλόνητος και θα είναι νικηφόρος παρά τη συνεχιζόμενη ισραηλινή επιθετικότητα».

«Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει στόχους αλλά δεν έχει ημερομηνία λήξη η επιθετικότητά του. Η επιχείρηση “Καταιγίδα Αλ Άκσα” δημιούργησε μια νέα πορεία που διαφέρει από την πραγματικότητα της περιοχής», προσέθεσε.

Όσον αφορά τις πολεμικές επιχειρήσεις που διεξάγει το Ισραήλ στον Λίβανο δήλωσε πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «στοχεύει να καταλάβει τον Λίβανο και να τερματίσει την ύπαρξη της Χεζμπολάχ. Περιμέναμε ότι ο πόλεμος θα συμβεί, γι’ αυτό προετοιμαστήκαμε γι’ αυτόν και είμαστε σε θέση να τον αντιμετωπίσουμε».

«Οι μαχητές της αντίστασης και το κόμμα φέρουν ένα σταθερό ισλαμικό δόγμα που στέκεται με την αλήθεια, την υπερηφάνεια και την αξιοπρέπεια», προσέθεσε.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, σχολίασε πως δεν θα έχουν καμία επίπτωση σε ενδεχόμενη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Χεζμπολάχ.

«Δεν βασίζουμε τις προσδοκίες μας για τον τερματισμό της επίθεσης στις πολιτικές εξελίξεις… Είτε κερδίσει η (Καμάλα) Χάρις είτε κερδίσει ο (Ντόναλντ) Τραμπ, δεν σημαίνει τίποτα για εμάς», είπε στην ομιλία του που είχε μαγνητοσκοπηθεί πριν ανακοινωθεί η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

“Israel will cry out because of our missiles and drones, which can reach anywhere in Palestinian territory. The last few days have shown us this, and between you and us, there is the battlefield.”

Naim Qassem, Secretary General of Hezbollah.

