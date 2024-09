Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ: 5 γυναίκες καταγγέλλουν τον βιασμό τους – «Τέρας, ένας σεξουαλικός θηρευτής χωρίς ηθική πυξίδα»

Μια ανατριχιαστική και συναισθηματικά φορτισμένη έκθεση του BBC, μέσα από το ντοκιμαντέρ και το podcast «Al-Fayed: Predator at Harrods» (Αλ-Φαγιέντ: Αρπακτικό στα Χάροντς), αποκαλύπτει σοκαριστικές μαρτυρίες περισσότερων από 20 γυναικών που κατηγορούν το πρώην αφεντικό του πολυτελούς πολυκαταστήματος, Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, για σεξουαλική κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένων πέντε περιστατικών βιασμού.

Οι κατηγορίες αφορούν συμβάντα που φέρεται να συνέβησαν σε διάφορες πόλεις (Λονδίνο, Παρίσι, Σεν Τροπέ, Αμπού Ντάμπι), με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν και την πιθανή συγκάλυψη των περιστατικών από την επιχείρηση.

Ο Αλ Φαγιέντ, ο οποίος απεβίωσε το 2022 σε ηλικία 94 ετών, είχε απασχολήσει στο παρελθόν την επικαιρότητα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες και την εμπλοκή του στην τραγική ιστορία της πριγκίπισσας Νταϊάνα και του γιου του, Ντόντι. Ωστόσο, οι νέες κατηγορίες παρουσιάζουν μια ζοφερή πλευρά της ζωής του, αποκαλύπτοντας ένα σύστημα εκμετάλλευσης και κακοποίησης γυναικών, το οποίο φέρεται να συνέβαινε για δεκαετίες.

Mohamed Al Fayed has been exposed by young female former employees alleging he was a rapist. He was a despicable man in many, many ways. Another wealthy person who thought he could do exactly as he liked. Moved in royal circles….what a surprise. Abolish the monarchy, period. pic.twitter.com/t2oWUx9C9m

