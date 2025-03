Μιανμάρ: Ο στρατός συνεχίζει τους βομβαρδισμούς μετά τον σεισμό – Τι καταγγέλλουν αντάρτες

Ένοπλο κίνημα το οποίο προβάλλει αντίσταση στο στρατιωτικό καθεστώς της Μιανμάρ κατήγγειλε την Κυριακή (30/3) πως οι ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν να βομβαρδίζουν κοινότητες, παρότι η χώρα είναι αντιμέτωπη με καταστροφή, μετά τον σεισμό 7,7 βαθμών που προκάλεσε πελώριες ζημιές κι άφησε πίσω τουλάχιστον 1.700 νεκρούς.

Η Εθνική Ένωση των Κάρεν (KNU), από τις παλαιότερες οργανώσεις ανταρτών στη Μιανμάρ, τόνισε σε ανακοίνωσή της πως η χούντα «συνεχίζει τα αεροπορικά πλήγματα στοχοποιώντας περιοχές όπου ζουν άμαχοι, παρότι ο πληθυσμός υποφέρει τα πάνδεινα εξαιτίας του σεισμού».

Πρόσθεσε πως αντί ο στρατός να δώσει προτεραιότητα στις επιχειρήσεις αρωγής, επιλέγει να «αναπτύσσει δυνάμεις για να επιτεθούν στον ίδιο του τον λαό».

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού καθεστώτος με τον οποίο προσπάθησε να επικοινωνήσει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters για να του ζητήσει σχόλιο δεν έδωσε συνέχεια.

Myanmar’s junta is still bombing in spite of a devastating earthquake and a ceasefire announced by some opponents in the face of the disaster, reports @IrrawaddyNews. Air raids even took place near the epicentre as well as northern Shan State, it said. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/25rUWoNuZ8

— Matthew Tostevin (@TostevinM) March 30, 2025