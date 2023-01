Μεξικό: Ταραχές μετά την σύλληψη του γιου του «Ελ Τσάπο» – Αεροπλάνο χτυπήθηκε από σφαίρες – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αεροπλάνο που επρόκειτο να αναχωρήσει από το Κουλιακάν, στην Πολιτεία της Σιναλόα στο Μεξικό, χτυπήθηκε από σφαίρες, ωστόσο κανένας επιβάτης, ούτε εργαζόμενος στο αεροδρόμιο δεν έπαθε το παραμικρό, ανακοίνωσε η μεξικανική αεροπορική εταιρεία Aeromexico.

Βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυρά στο αεροδρόμιο του Κουλιακάν, το οποίο στη συνέχεια έκλεισε, εν μέσω ταραχών στην πόλη.

Ataque do cartel Sinaloa contra o aeroporto de Culiacan, no México. Estão decorrendo ataques em diversas regiões do país após a prisão esta manhã de Ovídio, o filho El Chapo. pic.twitter.com/EBVeFqZXj8

— Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) January 5, 2023