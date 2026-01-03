Μεξικό: Δύο νεκροί από τον σεισμό των 6,5 Ρίχτερ

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μεξικό από τον ισχυρό σεισμό 6,5 βαθμών που έπληξε νωρίς το πρωί της Παρασκευής το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες κοντά στο επίκεντρο, στις μεξικανικές ακτές του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι Αρχές κατέγραψαν επίσης δεκάδες τραυματίες, εκτεταμένες φθορές σε σπίτια και εκατοντάδες μετασεισμούς, χωρίς να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:58 τοπική ώρα (15:58 ώρα Ελλάδας) και ανάγκασε πολλούς κατοίκους της Πόλης του Μεξικού να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, αρκετούς ακόμη και με τις πιτζάμες. Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στη Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο, περίπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικών Μελετών (USGS), το οποίο εκτίμησε ότι το εστιακό βάθος ήταν 35 χιλιόμετρα.

Η ισχυρή δόνηση ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί. Λίγα λεπτά αργότερα, επιστρέφοντας στο Εθνικό Παλάτι, η πρόεδρος ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν διαπιστωθεί «σοβαρές ζημιές», ούτε στην πρωτεύουσα ούτε στην πολιτεία Γκερέρο.

A strong earthquake rattled southern and central Mexico on Friday, interrupting President Claudia Sheinbaum’s first press briefing of the new year as seismic alarms sounded. pic.twitter.com/xVm562r50k — The Associated Press (@AP) January 2, 2026

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι Αρχές στην πρωτεύουσα ανακοίνωσαν έναν θάνατο από ατύχημα, καθώς άνδρας περίπου 60 ετών έπεσε την ώρα που έβγαινε από το διαμέρισμά του στον δεύτερο όροφο. Παράλληλα, η δήμαρχος της Πόλης του Μεξικού, Κλάρα Μπρουγάδα, έκανε γνωστό μέσω X ότι υπήρξαν 12 τραυματίες.

Η Σαν Μάρκος, κοντά στη διάσημη λουτρόπολη Ακαπούλκο των 650.000 κατοίκων, δέχθηκε το βαρύτερο πλήγμα. Η κυβερνήτρια της πολιτείας Γκερέρο, Έβελιν Σαλγάδο, ανακοίνωσε ότι γυναίκα περίπου 50 ετών «έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της κατέρρευσε πάνω της». Την ίδια ώρα, ο δήμαρχος της Σαν Μάρκος ανέφερε ότι περίπου 50 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς και ότι «όλα τα σπίτια έχουν ρωγμές».

Σύμφωνα με τη Μεξικανική Σεισμολογική Υπηρεσία, μετά τον κύριο σεισμό καταγράφηκαν 546 μετασεισμικές δονήσεις, οι οποίες ήταν ωστόσο ασθενείς. Οι αμερικανικές Αρχές διευκρίνισαν ότι δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το Μεξικό διαθέτει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία ενεργοποιούνται όταν επίκεινται μεγάλες σεισμικές δονήσεις και παρέχουν στον πληθυσμό, μέσω μηνυμάτων σε κινητά τηλέφωνα, περίπου ένα λεπτό για να προστατευτεί. Η χώρα βρίσκεται πάνω στη συμβολή πέντε τεκτονικών πλακών, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα επιρρεπή σε ισχυρούς σεισμούς, κυρίως κατά μήκος της ακτογραμμής του Ειρηνικού, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη σεισμικότητα παγκοσμίως.

Το ιστορικό των καταστροφικών σεισμών παραμένει βαρύ. Το 1985, σεισμός 8,1 βαθμών σάρωσε μεγάλο μέρος του κεντρικού και νότιου Μεξικού, αφήνοντας πίσω πάνω από 12.000 νεκρούς και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρωτεύουσα. Σημαντικά τμήματα της πόλης, κυρίως στο κέντρο, είναι χτισμένα πάνω σε πρώην ελώδες υπέδαφος, γεγονός που αυξάνει την ευαλωτότητά τους σε μεγάλες δονήσεις.

Αντίστοιχα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2017, σεισμός 7,1 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε 369 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στην πρωτεύουσα. Πέντε χρόνια αργότερα, το κεντρικό Μεξικό χτυπήθηκε ξανά από σεισμό, λίγες ώρες μετά από άσκηση με τη συμμετοχή εκατομμυρίων πολιτών για την αντιμετώπιση ισχυρής σεισμικής δόνησης, υπενθυμίζοντας με δραματικό τρόπο τον μόνιμο σεισμικό κίνδυνο που αντιμετωπίζει η χώρα.