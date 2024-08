Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ ενισχύουν τη δύναμή τους με προηγμένα μαχητικά – ΦΩΤΟ

Αμερικανικά F-22 Raptor, τα οποία θεωρούνται τα πιο προηγμένα μαχητικά stealth, έφθασαν σήμερα στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν την στρατιωτική τους δύναμη ενόψει της αναμενόμενης επίθεσης του Ιράν και των συμμάχων του εναντίον του Ισραήλ.

Δείτε βίντεο από τα F-22 Raptor:

Η ανάπτυξη των μαχητικών αεροσκαφών αποσκοπεί στην «αντιμετώπιση των απειλών από το Ιράν και τις φιλοϊρανικές οργανώσεις», σύμφωνα με το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει την περασμένη Παρασκευή την ανάπτυξη επιπλέον πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

The Squadron of F-22 “Raptor” Stealth Fighters and their KC-46A Aerial-Refueling Tankers from Elmendorf Air Force Base in Alaska, are finally beginning to approach U.S. Central Command’s Area-of-Operations from the Eastern Mediterranean. It was previously believed that they would… pic.twitter.com/6Cs8858mWv

— OSINTdefender (@sentdefender) August 8, 2024