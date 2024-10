Μέση Ανατολή: Οι IDF εξουδετέρωσαν μεγάλη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ – «Το πρώτο πραγματικό πλήγμα» της Χεζμπολάχ στη Χάιφα με 10 τραυματίες

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να είναι τεταμένη, με νέες επιθέσεις να σημειώνονται καθημερινά. Σήμερα το πρωί, η Χαμάς επιχείρησε να εξαπολύσει μια μεγάλη επίθεση με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ, όμως η προσπάθειά της αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF). Σειρήνες συναγερμού ηχούν στην πόλη Καρμιέλ και σε πολλές κοινότητες στην Άνω Γαλιλαία. Ταυτόχρονα, οι εντάσεις αυξάνονται στο βόρειο μέτωπο, με τη Χεζμπολάχ να στοχεύει πόλεις του Ισραήλ, και τα ισραηλινά αεροπορικά χτυπήματα να εντείνονται στον Λίβανο.

Το πρωί, η Χαμάς σχεδίαζε να εκτοξεύσει μαζική επίθεση με ρουκέτες κατά του Ισραήλ, η οποία είχε προγραμματιστεί για τις 6:30 π.μ., αλλά η απειλή εξουδετερώθηκε χάρη στην έγκαιρη προετοιμασία των IDF, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός. Οι IDF ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν τις προθέσεις της Χαμάς μέσω προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και κατάφεραν να πλήξουν με μαχητικά αεροσκάφη εκτοξευτήρες ρουκετών και τούνελ στη Λωρίδα της Γάζας πριν ξεκινήσει η επίθεση.



Παρά τις προσπάθειες της Χαμάς, μόνο τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς το νότιο Ισραήλ, τρεις από τις οποίες αναχαιτίστηκαν από το αντιπυραυλικό σύστημα Iron Dome, ενώ η τέταρτη προσγειώθηκε σε ανοιχτή περιοχή χωρίς να προκαλέσει ζημιές. Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς, ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, αναφέροντας ότι στόχευσαν στρατιωτική βάση και κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ενίσχυσε τις δυνάμεις του στα σύνορα με τη Γάζα, προετοιμαζόμενη για περαιτέρω επιθέσεις από τη Χαμάς, καθώς οι Ισραηλινοί φοβούνται πως η επέτειος της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου μπορεί να οδηγήσει σε νέες εχθροπραξίες.

Ομοβροντία ρουκετών από τον Λίβανο έπληξε ένα σπίτι και αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα στην κοινότητα Κφαρ Βραντίμ στο βόρειο Ισραήλ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε διάφορα σημεία στον βορρά και κάλεσε τον κόσμο να μην πηγαίνει στα σημεία. Η ισραληνική υπηρεσία διάσωσης Magen David Adom λέει ότι περιέθαλψε ένα άτομο

Ενώ η ένταση επικρατεί στον νότο, το βόρειο Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ, με ρουκέτες να πλήττουν την πόλη της Χάιφας, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Ισραήλ. Οι επιθέσεις αυτές αποτελούν την πρώτη άμεση επίθεση στη Χάιφα που διέφυγε από τα συνήθως αξιόπιστα συστήματα αεράμυνας του Ισραήλ. Στις επιθέσεις τραυματίστηκαν 10 άτομα σε Χάιφα και Τιβεριάδα, με τις αρχές να αναφέρουν ζημιές σε κτίρια και ιδιοκτησίες.

🚨🇱🇧🇮🇱 JUST NOW: Chaos in Haifa, Israel after a MASSIVE Hezbollah missile attack rocked the city. pic.twitter.com/jxl7u7A1xh



Ο δήμαρχος της Χάιφας, Γιόνα Γιαχάβ, δήλωσε ότι αυτή ήταν «το πρώτο πραγματικό πλήγμα» στην πόλη και εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων. Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι πέντε ρουκέτες εκτοξεύθηκαν κατά της Χάιφας από το Λίβανο, ενώ άλλες 15 εκτοξεύθηκαν προς την Τιβεριάδα, με κάποιες από αυτές να αναχαιτίζονται.

JUST IN:

🇱🇧🇮🇱Hezbollah began using really serious rockets.

A huge crater after a rocket fell on a street in Haifa.#IsraelIranWar

#IStandWithIsrael#IsraelUnderAttackpic.twitter.com/O3nm384ZMx

— akhilesh kumar (@akumar92) October 7, 2024