Μέση Ανατολή: «Νεκρός 13χρονος Παλαιστίνιος από ισραηλινά πυρά στη Δυτική Όχθη» – (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν σήμερα έναν 13χρονο Παλαιστίνιο, κοντά στην πόλη της Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπως έγινε γνωστό από το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως οι δυνάμεις του πυροβόλησαν Παλαιστινίους, που πετούσαν πέτρες εναντίον των οχημάτων τους.

Το αγόρι, το οποίο ονομάζεται Γκασάν Γκαρίμπ Ζαχράν, πυροβολήθηκε στην πόλη Ντέιρ Άμπου Μασάλ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον παιδιών, τραυματίζοντας σοβαρά τον Ζαχράν.

The smallest coffins are the heaviest..

⭕ From the funeral of the child; Ghassan Zahran, 13 years old who was killed by occupation bullets in the town of Deir Abu Mishal, Ramallah district..

Glory to our martyrs… pic.twitter.com/i72uC3RsO0

