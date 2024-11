Μέση Ανατολή: Εικόνες αποκάλυψης στην Γάζα περιγράφουν οι υπηρεσίες του ΟΗΕ – Συλλήψεις στο Ισραήλ για διαρροή απόρρητων πληροφοριών

Η κατάσταση στη βόρεια Γάζα θυμίζει εικόνα «αποκάλυψης» και όλοι οι κάτοικοί της διατρέχουν «άμεσο κίνδυνο θανάτου», δήλωσαν αξιωματούχοι μεγάλων ανθρωπιστικών υπηρεσιών του ΟΗΕ, ενώ στο Ισραήλ οι δικαστικές αρχές αποκάλυψαν διαρροή απορρήτων πληροφοριών και μάλιστα από το Γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή.

«Ολόκληρος ο παλαιστινιακός πληθυσμός της βόρειας Γάζας διατρέχει άμεσο κίνδυνο να πεθάνει από ασθένειες, από πείνα και βία», γράφουν οι 15 υπογράφοντες, απαιτώντας από «το κράτος του Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του στη Γάζα και κατά των εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια».

Οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν μια μεγάλης κλίμακας, υψηλής έντασης επιχείρηση στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας τον περασμένο μήνα, υποστηρίζοντας ότι θέλουν να αποτρέψουν τη Χαμάς να ανασυγκροτήσει μάχιμες μονάδες.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι παρακολουθούν τη στρατιωτική αυτή επιχείρηση του Ισραήλ για να διασφαλίσουν ότι ο σύμμαχός τους δεν θα εφαρμόσει «πολιτική λιμοκτονίας» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

«Η περιοχή βρίσκεται υπό πολιορκία για σχεδόν ένα μήνα, στερούμενη στοιχειώδη βοήθεια και ζωτικής σημασίας αγαθά, ενώ οι βομβαρδισμοί και άλλες επιθέσεις συνεχίζονται», καταγγέλλει σε δελτίο Τύπου η Διυπηρεσιακή Μόνιμη Επιτροπή του ΟΗΕ, η οποία συγκεντρώνει υπηρεσίες του ΟΗΕ και άλλες ανθρωπιστικές μκο.

«Μόνο τις τελευταίες ημέρες, εκατοντάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, οι περισσότεροι από αυτούς γυναίκες και παιδιά, και χιλιάδες άλλοι εκτοπίστηκαν ξανά βιαίως», δήλωσαν αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένων των επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), της UNICEF, του Γραφείου συντονισμού ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ και επίσης της μκο Oxfam.

Αυτή η έκκληση ακολουθεί από πολλές άλλες – και από τις αμερικανικές αρχές – που ζητούν από το Ισραήλ να επιτρέψει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για να αποφευχθεί μια ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή από αυτή που έχει ήδη βιώσει ο παλαιστινιακός θύλακας, ο οποίος τελεί υπό πολιορκία για περισσότερο από ένα χρόνο και δοκιμάζεται από τους καθημερινούς βομβαρδισμούς και τις σφοδρές μάχες.

«Η κατάφωρη περιφρόνηση των θεμελιωδών αρχών της ανθρωπότητας και των νόμων του πολέμου πρέπει να τελειώσει», τονίζουν οι αξιωματούχοι. Η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να καλύψει την κλίμακα των αναγκών λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται, επιμένει το δελτίο Τύπου.

«Δεν υπάρχουν διαθέσιμα είδη πρώτης ανάγκης. Οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ασφάλεια και παρεμποδίζονται από τις ισραηλινές δυνάμεις και την ανασφάλεια να φτάσουν σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη».

Οι αξιωματούχοι, που απαιτούν την άμεση απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και των Παλαιστινίων που κρατούνται παράνομα, έκαναν επίσης έκκληση προς τα κράτη να μην μεταφέρουν όπλα «όταν υπάρχει προφανής κίνδυνος ότι αυτά τα όπλα χρησιμοποιούνται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου».

Κάλεσμα ειδικά προς τις ΗΠΑ, οι οποίες δεν έχουν αντιδράσει ακόμη.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον δήλωσε τον περασμένο μήνα στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι το ζήτημα στη Γάζα δεν είναι έλλειμμα βοήθειας, λέγοντας ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο τόνοι είχαν παραδοθεί κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Κατηγόρησε τη Χαμάς ότι κλέβει τη βοήθεια.

Η Χαμάς έχει επανειλημμένα απορρίψει τους ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι κλέβει βοήθεια που έρχεται στον θύλακα και λέει ότι το Ισραήλ ευθύνεται για τις ελλείψεις.

Τη Δευτέρα, η παλαιστινιακή πολιτική προστασία δήλωσε ότι περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί στη Τζαμπάλια, την Μπέιτ Λαχίγια και την Μπέιτ Χανούν στη βόρεια Γάζα χωρίς ιατρικές προμήθειες ή τρόφιμα.

Η Χαμάς αρνήθηκε να εξετάσει μια πρόταση για σύντομης διάρκειας εκεχειρία στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, πρόταση που κατέθεσαν χώρες που μεσολαβούν μεταξύ των εμπόλεμων μερών, καθώς αυτή δεν ικανοποιούσε «τις ανάγκες των Παλαιστινίων», δήλωσε σήμερα ένας αξιωματούχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Μια αντιπροσωπεία της Χαμάς παρέλαβε αυτή την πρόταση κατά τη διάρκεια συνάντησης τη Δευτέρα στη Ντόχα με εκπροσώπους της Αιγύπτου και του Κατάρ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου του κινήματος, ο οποίος δεν κατονομάζεται.

Αυτή περιλάμβανε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στον πολιορκημένο θύλακα και μια περιορισμένη ανταλλαγή Παλαιστινίων κρατουμένων σε φυλακές του Ισραήλ με ομήρους που κρατά στη Γάζα η Χαμάς μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Αλλά «η πρόταση δεν περιλαμβάνει ένα μόνιμο τέλος της επίθεσης ούτε την απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας ούτε την επιστροφή των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν» λόγω των εχθροπραξιών που έχουν διαρκέσει για περισσότερο από ένα χρόνο, τόνισε ο αξιωματούχος, επαναλαμβάνοντας τους όρους που θέτει η Χαμάς για κατάπαυση του πυρός.

«Η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του λαού μας όσον αφορά την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη βοήθεια και την ανοικοδόμηση, ούτε επιτρέπει το κανονικό άνοιγμα των σημείων διέλευσης, ιδιαίτερα εκείνου της Ράφα», στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα, είπε ο αξιωματούχος. Τον έλεγχο αυτού του σημείου διέλευσης έχει πάρει το Ισραήλ.

Οι Παλαιστίνιοι θέλουν «πλήρη και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, την πλήρη αποχώρηση (του ισραηλινού στρατού) από τη Γάζα, την επιστροφή των εκτοπισμένων και την άρση της πολιορκίας», επανέλαβε.

Εντωμεταξύ στο Ισραήλ έγινε γνωστό ότι Δικαστής της Ρισόν Λεζιόν ήρε εν μέρει την εντολή αποσιώπησης σχετικά με τη συνεχιζόμενη έρευνα στο γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για τη διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Ο δικαστής Menachem Mizrahi επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, η Shin Bet, η αστυνομία του Ισραήλ και οι IDF ξεκίνησαν την “ανοικτή φάση” της κοινής τους έρευνας σχετικά με μια πιθανή παραβίαση της εθνικής ασφάλειας που προκλήθηκε από τη διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

Οι αρχές υποψιάζονται ότι η διαρροή έβλαψε την επίτευξη των πολεμικών στόχων του Ισραήλ, λέει ο Mizrahi. “Αρκετοί ύποπτοι συνελήφθησαν για ανάκριση και η έρευνα συνεχίζεται”, προσθέτει.

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση ανακοίνωση στην οποία διαβεβαιώνει ότι κανείς από το προσωπικό του δεν έχει συλληφθεί στο πλαίσιο της κοινής έρευνας Shin Bet-IDF-Ισραηλινής Αστυνομίας για τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών.

Ορισμένοι δημοσιογράφοι επισημαίνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο Νετανιάχου έχει βοηθούς που εργάζονται γι’ αυτόν και δεν απασχολούνται επισήμως στο γραφείο του.

Ένας στενός συνεργάτης του κύριου υπόπτου που συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών εξοργίστηκε με την ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

«Εργαζόταν για τον Νετανιάχου και ήταν σύμβουλος τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Αφιέρωσε όλη του τη ζωή στον πρωθυπουργό και ήταν διατεθειμένος να ρισκάρει τη ζωή του γι’ αυτόν”, λέει ο συνεργάτης του συλληφθέντος, στο Κανάλι 12. “Ξαφνικά σε μια στιγμή αυτό το σκάνδαλο έσκασε και ο Νετανιάχου τον πέταξε κάτω από το λεωφορείο και λέει και ψέματα ότι δεν δούλευε γι’ αυτόν», είπε.

Καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στην Γάζα, ανακοίνωσε ότι ο κορυφαίος αξιωματούχος της Χαμάς, Izz al-Din Kassab σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή νωρίτερα σήμερα στη νότια Λωρίδα της Γάζας.

Ο Κασάμπ ήταν ένα από τα τελευταία εναπομείναντα μέλη του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, όπου διετέλεσε επικεφαλής των εθνικών σχέσεων. Σύμφωνα με τον στρατό, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό μεταξύ της Χαμάς και των άλλων τρομοκρατικών ομάδων στη Γάζα.

Top Hamas official Izz al-Din Kassab was killed in an airstrike earlier today in the Gaza Strip, the IDF and Shin Bet announce.

Kasab was one of the last remaining members of Hamas’s political bureau, where he served as head of national relations.

According to the military, he… pic.twitter.com/sTbRQPblsq

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 1, 2024