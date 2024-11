Μελάνια Τραμπ: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την εκλογική νίκη του συζύγου της – «Θα διαφυλάξουμε την καρδιά της δημοκρατίας μας, την ελευθερία»

Η Μελάνια Τραμπ έκανε τις πρώτες δηλώσεις της, την Τετάρτη το βράδυ, για τη νίκη του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ, στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, σχολιάζοντας την επικράτησή του και τις ευθύνες που αυτή συνεπάγεται.

«Η πλειοψηφία των Αμερικανών μας έχει εμπιστευτεί αυτή τη σημαντική ευθύνη» ανέφερε η Μελάνια Τραμπ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

«Θα διαφυλάξουμε την καρδιά της δημοκρατίας μας, την ελευθερία», τόνισε.

Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αναμένω να δω τους πολίτες της χώρας μας να ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και να ξεπερνούν τις ιδεολογίες για χάρη της ατομικής ελευθερίας, της οικονομικής ευημερίας και της ασφάλειας. Η αμερικανική ενέργεια, η ικανότητα και η πρωτοβουλία θα συγκεντρώσουν τα καλύτερα μυαλά μας για να προωθήσουν τη χώρα μας στο διηνεκές».

Η πρώην Πρώτη Κυρία, παρά τη δήλωσή της αυτή, είχε υποστηρίξει ελάχιστα δημόσια την προεκλογική καμπάνια του συζύγου της, εμφανιζόμενη σε εκδηλώσεις μόνο λίγες φορές μέσα στον τελευταίο χρόνο.

The majority of Americans have entrusted us with this important responsibility.

We will safeguard the heart of our republic – freedom. I anticipate the citizens of our nation rejoining in commitment to each other and rising above ideology for the sake of individual liberty,…

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 6, 2024