Μελάνια Τραμπ: «Απειλεί» με αποκαλύψεις στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της – «Είναι σημαντικό να μοιραστώ την αλήθεια»

Αποκαλύψεις φαίνεται ότι ετοιμάζει η πρώην πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, που προωθεί το νέο αυτοβιογραφικό βιβλίο με τα απομνημονεύματά της.

Σε ένα ασπρόμαυρο βίντεο η Μελάνια Τραμπ δηλώνει ότι θα πει τη δική της οπτική, δηλαδή «την αλήθεια». Το βιβλίο της, με τον απλό τίτλο «Μελάνια», θα κυκλοφορήσει την 1η Οκτωβρίου. Είναι διαθέσιμο για προπαραγγελία στο Amazon έναντι 30 δολαρίων.

«Η συγγραφή αυτών των απομνημονευμάτων ήταν ένα βαθιά προσωπικό και στοχαστικό ταξίδι για μένα», λέει στο βίντεο η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο ανέβηκε στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ως άνθρωπος που κρατάει τα προσωπικά του για τον εαυτό του και έχει γίνει συχνά αντικείμενο δημόσιου ελέγχου και παραπλανητικής παρουσίασης αισθάνομαι την ευθύνη να αποσαφηνίσω τα γεγονότα. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να μοιραστώ τη δική μου οπτική γωνία: την αλήθεια», αναφέρει η Μελάνια Τραμπ.

Το βίντεο διάρκειας 48 δευτερολέπτων ξεκινά με την πρώην Πρώτη Κυρία να μιλάει απευθείας στην κάμερα. Περιλαμβάνει επίσης σκηνές από τη θητεία της στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού της στην Αφρική και της εργασίας για την εκστρατεία Be Best.

